NOVO LICE PRESTONICE! Ovo su projekti koji će promeniti izgled Beograda i doneti NOVE INVESTICIJE i ZAPOSLENJA u Srbiji!

Beograd iz dana u dan menja izgled, a do kraja decenije će, zahvaljujući velikim infrastrukturnim projektima koji su već započeti ili će biti u narednom periodu, poprimiti izgled najmodernije svetske metropole!

Sagovornici Kurira ističu da to neće biti samo ulepšavanje, već prevashodno podsticaj za nove domaće i strane investicije, kako u prestonici, tako i u ostatku Srbije, i da će znatno uticati na povećanje broja turista i imati ogroman značaj za razvoj u svakom smislu.

Lokomotivu tog napretka, uz Beograd na vodi, predstavlja Ekspo, svetska izložba, koja će biti organizovana od 15. maja do 15. avgusta 2027, a do tada će većina kapitalnih projekata biti završena.

Sve to uključuje i nove petlje ka auto-putu "Miloš Veliki", pa novo pristanište na Savi za kruzere i taksi brodove, 10 kilometara novih gradskih bulevara sa svim pratećim instalacijama, 9.000 novih mesta na javnim parkinzima...

Profesor dr Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu kaže za Kurir da su infrastrukturni projekti osnov svega i da će ulaganje u njih imati odraza na ekonomsku sliku cele Srbije.

- Infrastruktura sama po sebi povećava stopu rasta BDP, zaposlenost, kao i ukupne prihode za državu Srbiju. Međutim, sa druge strane, indirektni značaj je možda čak i mnogo veći. Svi ti infrastrukturni objekti stvaraju prostor i za razmah privatne inicijative i dolazak stranih investitora, kojima je, pored kapitala i radne snage, najvažnija infrastruktura - kaže Savić i dodaje da će projekti poput izgradnje opere i metroa dodatno uticati na razvoj turizma.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže za Kurir da će u 2024. ukupne investicije biti preko pet milijardi evra:

- Dobar deo tih investicija ne odnosi se direktno na objekte koji treba da podrže svetsku izložbu, kao što su izložbene hale i saobraćajnice bitne za Ekspo, već na važne infrastrukturne projekte kao što su izgradnja železnice Beograd-Niš i Beograd-Subotica, završetak puteva do Požege, Kraljeva, Moravski koridor... Gledajući makroekonomski, upravo ove investicije će biti jedan od najvećih doprinosa rastu.

- Dovodimo vodovodnu i kanalizacionu mrežu, trafostanice, gradimo novu petlju, 10 kilometara bulevara, i sve to mora da bude gotovo do 1. decembra 2026. godine - rekao je nedavno ministar Mali.

Pešački most, Svetonikolski park i zgrada Stare pošte

Nacionalni stadion će moći da primi oko 55.000 gledalaca i biće smešten u blizini hala za Ekspo 2027. Izgradnja objekta, koji će, kako je najavljeno, nositi ime "Srbija", koštaće oko 257 miliona evra, a otvaranje se očekuje 2025. godine. Stadion je dizajnirao španski studio "Fenvik Iribaren" sa idejom da to bude prvi stadion sa konceptom bašte na svetu.

Beogradski metro

foto: Ekspo Printskrin

Beograđani bi prvu liniju metroa trebalo da dobiju do 2028. godine, a prema tenderskoj dokumentaciji, predviđeno je da ima 14 stanica od Železnika do Mirijeva. Druga linija, od Bežanije do Mirijeva, biće urađena ubrzo potom, a te dve linije će se presecati na Savskom trgu. Treća linija metroa trebalo bi da spaja Bežaniju i Novi Beograd s Banjicom.