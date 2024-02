SA DRUGOG KRAJA SVETA DOŠAO U SRBIJU Tužna sudbina dovela ga je u Beograd, a onda se u njegovom životu DOGODIO PREOKRET

Za Tilinu Dešana (23), mladića sa Šri Lanke, mnogi misle da je vozač autobusa, ali on to nije! Ovaj momak je u srpskoj prestonici majstor, i to za giros, a svojim vedrim duhom osvojio je kolektiv, ali i posetioce fast fuda, gde je zaposlen!

Život u zemlji iz koje dolazi nije lak, a ovde je došao kako bi započeo bolji život. Sa tri godine ostao je bez majke, otac mu je preminuo pre nekoliko godina od posledica kancera, ima samo baku i devojku, sa kojom se zabavlja tri godine, a kako nam je ispričao, kolege u Beogradu su mu kao porodica.

Preporuka prijatelja

U novembru prošle godine prešao je nešto više od 7.000 kilometara, napustio rodni Kolombo i doselio su u srpsku prestonicu, gde se zaposlio u jednom tržnom centru u fast fudu. Na Šri Lanki je radio u jednom hotelu kao barmen.

- Kolege su me odlično prihvatile, prezadovoljan sam celokupnim kolektivom, kao i firmom. Radim kao giros-majstor, prethodno nisam imao znanje o tome, celokupnu obuku sam dobio u firmi. Moj prijatelj je radio u Srbiji i on mi je preporučio da dođem ovde. Posao sam našao preko agencije, a ovde sam došao sa još pet prijatelja - priča za Kurir Dešan.

Tilina sa kolegama foto: Privatna Arhiva

Voleo bi da ostane u Srbiji, a našom zemljom i narodom je oduševljen.

- Ne volim o tome da pričam, roditelji su mi preminuli. Ovde sam pronašao ljude koji su mi kao porodica, naročito menadžerka, koja mi je kao majka, u kolegama sam pronašao nekoliko najboljih prijatelja. Poslodavac mi je obezbedio ovde smeštaj i svi računi su plaćeni. Na Šri Lanki se teško živi, što je i bio motiv da odem, ali otkad sam došao ovde, u firmu, mogu sebi da priuštim više i svojim poslom sam jako zadovoljan - kaže naš sagovornik.

Nedostaje mu baka foto: Privatna Arhiva

Muči ga nostalgija

Ipak, nedostaju mu baka i devojka.

- Redovno se čujemo preko video-poziva. Baka je bila srećna zbog mene jer ću steći novo životno iskustvo, ali, kako je rekla, to je napredak za mene. Naravno, nostalgična je jer smo razdvojeni. Nadam se da će i moja devojka doći kod mene u nekom trenutku - setan je on.

Za Srbiju je čuo putem sporta, tačnije košarke. Dolaskom u našu zemlju rešio je i da počne da se bavi sportom, pa je počeo da trenira džudo.

Zavoleo Beograd foto: Privatna Arhiva

- Počeo sam da treniram džudo, pa bih i to izdvojio kao nešto u čemu uživam ovde, ali tek planiram da proširim vidike u Srbiji i obiđem još mnogo mesta. Za Srbiju sam čuo putem sporta, jako volim košarku i pratim sve utakmice Evrolige, pa sam tako čuo za Crvenu zvezdu i Partizan i oba kluba bih izdvojio kao odlična - rekao nam je Dešan.

Zahvalan Voleo bi da upozna Barbaru Bobak Tilina Dešan ističe i da mu se Beograd veoma dopada, a posebno je oduševljen Ulicom knez Mihailovom. - U Beogradu mi se od mesta koja sam do sada obišao naročito dopadaju srpski klubovi i tržni centri, takođe sam bio oduševljen Ulicom knez Mihailovom za praznike, sve je tako lepo dekorisano. Život u Srbiji mi se dopada, posebno uživam u srpskoj muzici, zaista je nešto posebno. Uživam u otkrivanju srpskih specijaliteta, naročito mi se dopala sarma, a što se muzike tiče, Barbara Bobak me je naročito oduševila i nadam se da ću jednog dana dobiti priliku da je upoznam - radostan je ovaj mladić.

Zadovoljan poslom i platom foto: Privatna Arhiva

Marko Mandić, poslodavac fast fuda u kojem radi Dešan, kaže za Kurir da je veoma zadovoljan kako se on pokazao.

- Generalno, imamo problema sa radnom snagom, pa zapošljavamo ljude iz inostranstva. Zapošljavamo ih preko agencije, petorica su sa Šri Lanke. Oni su super momci, nama je bilo bitno da ih lepo prihvati kolektiv. Za sada sve lepo funkcioniše, oni su odlični i brzo su naučili posao, vredni su i radni. Nemamo zamerki - naveo je Mandić.

Za Dešana kaže da je veoma pozitivan mladić:

- On je baš veseo, svojim dolaskom su ti momci malo osvežili kolektiv. Zadovoljni su zaradom, tamo gde su živeli imali su neku mizeriju od plate, a ovo je znatno veća plata od svega na šta su navikli. Prvi ugovor im je na šest meseci, koliko im traje radna dozvola, a nakon toga sledi ugovor na tri godine. Postoji pogrešna slika o ljudima koji dolaze u Srbiju, naše iskustvo je sjajno.

