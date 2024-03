DOLAZIM SA SVOJIM PSIMA I EKSTREMNO BRZO UKLANJAM PSE LUTALICE!: Monstruozna objava na mrežama! Za čišćenje leševa posebna CENA!

Muškarac iz Pirota zgrozio je javnost monstruoznom objavom na društvenim mrežama.

- Dolazim na adresu sa svojim psima. Ekstremno brzo uklanjanje pasa lutalica. Za uklanjanje ostataka pasa posebna cena - napisao je, što je izazvalo burne reakcije.

Njegove fotografije sada objavljuju uz poruke tipa: "Prijavljujte svuda ovog bolesnika koji ubija napuštene pse za novac!".

Iz pirotske policije rečeno je za Kurir da su upoznati sa slučajem i da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima.

- Ovaj je psihopata, i to opasan po okolinu! - neki su od komentara uz opaske "ovaj, ladno, može da ubije čoveka", "opasan je i po ljude, i po životinje", "neka reaguje neko dok ne bude kasno", "jasno mu se na licu vidi sve"...

Advokat Tamara Radojčić

Kazna zatvora do tri godine

Advokat Tamara Radojčić kaže za Kurir da ovde postoje osnovi sumnje da je reč o krivičnom delu iz člana 239 KZ - ubijanje i zlostavljanje životinja:

- Za osnovni oblik krivičnog dela - ko ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dve godine. Postoji i teži oblik ovog dela, predviđen je u stavu tri člana 239 KZ i odnosi se na organizovanje borbi izmedu životinja. Onaj ko iz koristoljublja organizuje borbu, finansira ili je domaćin borbe izmedu životinja čini krivično delo iz člana 239 stav 3 i za to je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 3 godine i novčana kazna. U ovom slucaju više je osnova sumnje da je reč upravo o ovom delu jer ta osoba očekuje novčanu nadoknadu. U svakom slučaju nadležno javno tužilastvo ova dela goni po službenoj dužnosti.