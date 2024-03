UJED SE NI NE OSETI A ONDA KREĆE OTOK! Primećen sve veći broj ovih insekata, a evo šta će biti sa komarcima! 2 FAKTORA SU KLJUČNA

Krpelji su se ove godine pojavili ranije nego prethodnih godina već sredinom februara. Ovih insekata koji izazivaju opasnu lajmsku bolest inače najviše ima od marta, aprila, a potom od avgusta do oktobra. Komarca, na svu sreću još nema u Beogradu, a prema trenutnim predviđanjima ovog proleća i leta neće nam praviti velikih problema.

Za razliku od prethodne godine tokom narednog perioda prognozira se mnogo manje padavina. To je dobra vest kada su u pitanju insekti kojima vlažno i kišno vreme pogoduje, jer će ih biti manje!

Krpelja ipak ima

Iako će padavina biti znatno manje, krpelji su se pojavili! Kako su potvrdili iz JKP "Gradska čistoća" visoka vlažnost i temperatura vazduha koja se u februaru kretala od 3 pa čak do natprosečnih 20 stepeni Celzijusovih pogodovala je razmnožavanju krpelja.

Ističu da su u pitanju iksododni krpelji koji su opasni jer mogu da prenose vrlo teška parazitska, bakterijska i virusna oboljenja na domaće životinje i ljude.

foto: Shutterstock

- Brojnost krpelja se ove sezone kreće u granicama očekivane brojnosti. Njihova aktivacija počinje na temperaturama od 5 do 7 Celzijusovih stepeni. Po biološkim karakteristikama, njihova brojnost je uvek povećana u periodima od marta do početka jula i od kraja avgusta do kraja oktobra. Za njihov razvoj su važne prevashodno temperatura vazduha i idealna vlažnost vazduha i zemljišta - navode iz ovog javnog gradskog preduzeća.

Objašnjavaju i da, ukoliko nastupe ekstremni uslovi (visoke minusne temperature, suviše visoka vlaga, kao i ekstremno visoke temperature i suša) krpelji odlaze u stanje hibernacije.

Hoćemo li se mučiti sa komarcima

Larve komaraca nisu zabeležena tokom februara 2024. godine, a kako navode iz JKP "Gradska čistoća" zbog toga što se tokom proleća i leta očekuje znatno manje padavina nego prošle godine biće ih manje tokom leta.

- Leto će biti izuzetno sunčano, a niska vlažnost vazduha će se svakako negativno odraziti na populacije krpelja i komaraca tokom sezone.

Iz ovog javnog gradskog stiču da su stručni timovi Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" na oprezu i već se obavlja monitoring larvi komaraca tokom, ali i krpelja u svih šesnaest beogradskih opština.

foto: Shutterstock

Kako se razvijaju komarci

Razviće komaraca je obuhvata četiri razvojna stadijuma:

jaje

larvu

lutku

odraslu jedinku

Prva tri stadijuma razvića su vezana za vodenu sredinu, a to može biti bilo koja vodena površina: bara, jezero, kanal, zatim bure, kanta, saksija ili guma u kojima se nalazi voda.

- Kada su uslovi sredine nepovoljni ili tokom zime, ženke nekih vrsta prelaze u hibernaciju i tako produžavaju svoj životni vek. Osim u odraslom stadijumu, neki komarci prezimljuju i kao larve ili jaja. Odrasle jedinke komaraca su osetljive na visoke vrednosti Sunčevog zračenja i sušni period - objasnili su iz JKP "Gradska čistoća".

