"UZIMAM MI RUKU, LJUBI JE A JA U ŠOKU" Beograđanki u marketu prišao stariji gospodin, pa imao PONUDU ZA NJU: "Manijak ili kralj?"

Često nam potpuni neznanci mogu dan učiniti lepšim, a jednom starijem gospodinu iz Beograda tako nešto pošlo je za rukom onda kada je svojim rečima i gestom izmamio osmeh na licu jedne Beograđanke.

Lorena iz Beograda podelila je na svom profilu na platformi X događaj koji joj se navodno desio dok je čekala u redu na kasi. Naime, kako je objasnila, stariji gospodin najpre ju je propustio u redu, a onda sa njom poveo razgovor zbog kog danima razmišlja o njemu. Podelivši situaciju sa drugima, mnogi su se složili da su maniri, koje stariji gospodin poseduje ono što bi svakog od nas trebalo da krasi.

"Odem večeras do marketa a na kasama redovi. Jedan dekica me propusta, kaže 'ne žurim ja više nigde'. Zahvaljujem. Priča o pokojnoj ženi, deci, unucima. Koliko lepih, dobrih, razvedenih žena a same... Pakujem se, on pita zašto sama vučem kese, zar nemam muža.

Kažem 'nemam, razvedena'. Gleda me i pita 'je l' moguće? Takva žena, a sama'... Uzima mi ruku i ljubi. Ja u šoku, stara škola. A onda pita: 'Je l' može jedno pitanje, da li bi popili kafu nekad sa mnom, želim da vam poručim torbu za pijacu'. Zbunjena odbijam dok me on moli da upišem njegov broj i razmislim.

Ukucah broj, pozdravljamo se, maše. Još uvek razmišljam o tom čoveku, njegovoj kulturi, dobroti. Verovatno je usamljen. Možda bi bilo lepo da popijem kafu sa njim", priznala je Lorena na kraju objave.

Srbi podeljeni - Deka "manijak" ili "kralj"?

Iako je bilo onih koji su na pomenutoj mreži najpre pomislili da je deda možda imao neke druge, lošije namere, većina se ipak usredsredila na nekadašnju kulturu i manire koje danas najčešće krase starije osobe.

"A zašto ne bi popili kaficu sa njim, vidi se da je usamljen i možda bi i vama dobro došlo. Ima dobrih starih ljudi, što da ne", "Tako je to bilo u njegovo doba", "Zovi ga na kafu. Ništa te ne košta a njemu mnogo znači, a možda će i tebi", "Nisam baš siguran šta je deka hteo, "Meni je ovo jezivo, deka manijak", "Čitam komentare i ne verujem. Ljudi su zaboravili šta znači biti poznanik, drug, prijatelj. Deka vam je ponudio svoje prijateljstvo, koje naravno možete odbiti, a meni se čini da bi vam veoma prijalo ponekad ispiti kafu sa njim", "Dekica je kralj! Pravi maniri! Nudi prijateljstvo koje mu je preko potrebno, i da pomogne nekome jer se verovatno oseća da nikome više nije potreban", bili su samo neki od komentara ispod objave.

Kurir.rs/Blic