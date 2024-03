OD OVOG DATUMA NAM STIŽU PADAVINE I ZAHLAĐENJE: Meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka do kraja marta! Pomenuo sneg i mraz

U Srbiji se i u martu nastavlja toplo vreme, dok u drugoj polovini meseca možemo da očekujemo češće padavine.

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorloškog zavoda (RHMZ) kaže za Kurir da će 5. marta na jugu zemlje biti hladnije sa kišom, dok će na planinama preko 1.500 metara nadmorske visine biti i snega.

- U ostatku Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz kišu slabog intenziteta u odnosu na jug zemlje. Temperatura od 10 stepeni na jugu, dok će u Vojvodini biti oko 17, 18 stepeni. U sredu i četvrtak u većini mesta kiša, na visokim planinama sneg, temperature od 10 do 15 stepeni. Što se tiče petka i vikenda biće suvo vreme sa sunčanim intervalima sa maksimalnim temperaturama do 15 stepeni, dok će u nedelju lokalno biti i do 20 stepeni - navodi Sovilj i dodaje da će nakon te nedelje odnosno od 11. marta biti ponovo kiša uz manji pad temperature:

- U tom periodu sa kišom temperature će biti od osam do 12 stepeni, a u danima bez naoblačenja od 15 do 19. Sve u svemu očekujemo pozitivno odstupanje od martovske temperature za plus dva stepena. Prognozirano je između 35 i 65 litara kiše po kvadratnom metru, dok će u višim predelima biti do 90.

Prema njegovim rečima u drugoj polovini meseca se nastavlja trend čestih naoblačenja.

- Možemo da očekujemo više padavina, ali bez bitnijih promena. U danima sa kišom temperatura oko 10 stepeni. Što se tiče mrazeva možemo ih očekivati kada su noći vedre nakon prestanka padavina kada smo pod uticajem hladnijeg vazduha. Svakako nema naznaka za jače uahlađenje mogući su samo prizemni mrazevi lokalnog karaktera i nema mrazeva na visini od dva metra koji mogu da ugroze procvetalo voće. Inače mart i april su meseci kada su mogući prodori hladnog vazduha, dok je februar bio najtopliji otkad postoje merenja u našoj zemlji.

