ODLUČILA SAM DA ABORTIRAM, NISAM NI ZNALA DA TO TOLIKO KOŠTA: Beograđanka šokirana cenama prekida trudnoće u srpskim klinikama!

Prema Zakonu o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama, svaka ginekološka klinika u Srbiji u obavezi je da pruži uslugu namernog prekida trudnoće, odnosno na lični zahtev žene, ukoliko nije prešla desetu gestacijsku nedelju.

foto: Shutterstock

- Prekid trudnoće zakonski je dozvoljen do desete nedelje i radi se u državnim ustanovama i privatnim koje imaju za to dozvolu - objasnila je za Alo! ginekolog Mima Fazlagić i dodala da se ova intervencija plaća sem u slučaju kada je u pitanju opravdani zdravstveni problem, kada majka mora da prekine trudnoću bilo zbog svog zdravstvenog stanja, bilo zbog nekih zdravstvenih problema s plodom.

Cenovnik kiretaže

Ovu intervenciju, koja nije obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem, sve pacijentkinje u državnim zdravstvenim ustanovama, u zavisnosti od dodatnih pregleda plaćaju od 15.000 do 17.000 dinara, a u privatnim i više od 300 evra.

Prekid trudnoće moguće je uraditi u Institutu za ginekologiju i akušerstvo u KCS, GAK "Narodni front", KBC "Zvezdara", KBC "Zemun", Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", na Vojnomedicinskoj akademiji i petanestak privatnih zdravstvenih ustanova. Abortus u državnim bolnicama u Beogradu košta od 15.000 do 17.000, a u privatnim od 20.000 do 40.000 dinara.

Na sve ovo treba dodati i troškove oporavka, ženama se posle ove intervencije uglavnom prepisuju antibiotici, vitamini i drugi lekovi prema preporuci lekara.

- Imam dvoje dece, ni sama ne znam kako se dogodilo da ostanem u drugom stanju i treći put, suprug i ja nemamo uslove za treće dete i odlučila sam da abortiram. Nisam ni znala da to toliko košta jer nikada ranije nisam ni razmišljala o toj opciji. Imam prijateljice koje barem jednom godišnje idu na kiretažu ali nikada o troškovima nismo pričale. Svesna sam da ta intevencija nije dobra za zdravlje žene, ni fizičko, ni psihičko i sad kad sam na to bila primorana, ne znam kako to neko može da uradi i više puta - ispričala je za Alo! svoje iskustvo četrdesetogodišnja čitateljka J. R. iz Beograda i dodala da je želela da to obavi u privatnoj klinici, ali da je na kraju ipak morala u državnoj ustanovi.

- U privatnoj klinici su vam nekako više posvećeni, izlovani ste, udobnije je, ali je i mnogo skuplje. U državnoj je to rutina, sve je kao na traci, ali košta mnogo manje. I u jednom i u drugom slučaju, teško je - kaže ona.

Statistika prekida trudnoće

A uprkos velikoj paleti sredstava za kontracepciju, u našoj zemlji se godišnje obavi, zvanično, više od 10.000 prekida trudnoće.

- Prema objavljenim podacima u okviru Zdravstveno-statističkog godišnjaka Republike Srbije za 2022. godinu, registrovano je ukupno 11.306 prekida trudnoće, od čega je 8.090 medicinskih pobačaja, 891 spontanih prekida trudnoće, dok je 160 prekida trudnoće iz drugih razloga - rekli su nam u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

- U Srbiji tokom 2022. godine registrovan je podatak da je najmlađa i jedina žena kod koje je izvršen prekid trudnoće evidentirana iz grupe žena mlađih od 15 godina, dok je u grupi žena starijih od 55 godina evidentirana takođe samo jedna žena - kažu u "Batutu" i dodaju da je u starosnoj dobi grupe žena od 35 do 44 godine, obavljeno je 4.276 prekida trudnoća.

- Ujedno je ovo starosna grupa u kojoj je zabeležen najveći broj prekida trudnoća. U ovoj grupi žena 483 (11,30 odsto) je u braku, a 956 (22,36 odsto) je nepoznatog bračnog statusa. Najveći broj prekida trudnoće odigrao se do desete nedelje starosti ploda, ukupno 4.043 - rekli su u "Batutu" i dodali da ovi podaci uključuju ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije.

Kurir.rs/ Alo!/ Preneo: S.Đ.

