MINISTAR SELAKOVIĆ POSETIO SPECIJALNU BOLNICU BANJA KOVILJAČA: Oko 400 Srba koji su radili u Austriji mogu da se leče u ovoj banji

Koliko je visok nivo usluge, u skladu i sa zapadnoevropskim standardima koje naša Banja Koviljača ispunjava govori to što je sa austrijske strane došla inicijativa da sporazum koji je pre nepune dve godine potpisan sa Penziono-invalidskim fondom osiguranja republike Austrije, bude produžen.

To je kazao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković prilikom današnje posete Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača’’.

- Taj sporazum omogućio je da se austrjski osiguranici, ljudi našega porekla rehabilituju, leče i borave u našoj predivnoj Banji Koviljači. To je bio pionirski korak i omogućio je da se do sada oko 400 naših iseljenika koji su radili u Austriji, ovde upute preko njihovog fonda, a više od 270 njih je do sada boravilo u Specijalnoj bolnici. To govori koliko je vredan i kvalitetan rad na prvom mestu naših medicinskih radnika kao i ugostiteljsko-turističkog osoblja. Srbija je u prethodnoj deceniji oko četiri miliona evra ulagala kako u samu Banju Koviljaču tako i prateću saobraćajnu infrastrukturu, a činjenica je da se završetkom brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, put od Beograda vremenski ozbiljno skraćuje i Koviljača postaje dostupna Beograđanima za nekih sat i 15 minuta. Završetkom Fruškogorskog koridora Podrinje, Loznica, Banja Koviljača, koja je prošle godine dobila nagradu za najbolju medicinski spa centar na Balkanu, postaju mnogo dostupniji ljudima iz naša dva najveća grada, Novog Sada i Beograda – kazao je Selaković koji je naveo i da ovo jeste rezultat ‘’ozbiljne politike napretka i razvoja koju vodi predsednik Aleksandar Vučić’’.

U ovom trenutku je najvažnije, kazao je ministar, da je Banja Koviljača Skok u budućnost Srbije EXPO 2027. videla kao razvojnu šansu, ne samo Beograda, već i kao priliku da se država koncentriše na dodatna ulaganja koja će omogućiti Koviljači veći prihvat ljudi koji i kao turisti žele da koriste sve prirodne prednosti koje ona nudi.

Direktor Specijalne bolnice dr Aleksandar Jokić podsetio je da je potpisivanje sporazuma sa Penzionim osiguranjem Austrije, koji se tiče lečenja naših ljudi, nazvao ‘’poslom veka’’, i ubeđen je da jeste tako.

- Pored predstavnika Penzionog fonda Austrije, koji su najavili dolazak u junu da pričamo о produženju saradnje, nedavno sam u Beču razgovora sa predstavnicima srpske dijaspore. Interesovanje je toliko da kada bismo završili sve smeštajne kapacitete, koje sa državom planiramo da proširimo u naredne tri godine, to ne bi bilo dovoljno koliko njih želi da se leči baš u Banji Koviljači. Naša ideja je da dolaze u sve banje, ali oni hoće prvo u našu ustanovu zato što je ona već ispunila sve evropske standarde i što je državno osiguranje Austrije potrdilo da to možemo da radimo. Ako se ostvari deset odsto onoga o čemu smo razgovarali nas čeka svetla budućnost – rekao je dr Jokić.

Istakao je veliku podršku države kao i da bolnica u odnosu na pre pet godina ima sto zaposlenih više, ukupno oko 400, terapije cele godine rade u dve smene, liste čekanja i interesovanje su veće nego ikad, a to je najbolji dokaz kvaliteta rada, rekao je on.