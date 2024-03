SRBIN BORAVIO U AMERICI, PA PODELIO ISKUSTVA! Imamo BOLJE PUTEVE, manje smo otuđeni, a ovo je rekao o TRAMPU i mentalitetu ljudi!

U američkoj državi Ajovi putevi su lošiji nego u Srbiji, među ljudima postoji otuđenost, slabo se druže, brzo se venčavaju, ali se brzo i razvode, ispričao je na svom kanalu na Jutjubu, Srbin koji se potpisuje kao Balkan Tech!

On je u Ajovi boravio duže vreme, upoznavao se sa brojnim ljudima, a za svoje pratioce je sumirao utiske o Americi.

O ljudima

Balkan Tech kaže da su ljudi u Ajovi prisniji, mirniji i kulturniji u odnosu na ljude u dobrom delu Amerike.

- Kada idete ulicom, javiće se. I to ne samo "zdravo", već će stvarno hteti da pričaju sa vama. Mnogi ljudi smatraju da je to lažno, ali u velikom broju situacija to, zaista, nije tako. I to je lepo. Lepo se osećate kada su ljudi takvi... - ispričao je on navodeći primer ljubaznosti jedne prodavačice.

- Bili smo u prodavnici. Jana je kupila neke haljine, trebalo je da proba... Međutim, oni su garderobere zatvorili sat vremena pre zatvaranja radnje, zbog lopova. To je tamo sad ozbiljan problem. Mi smo zvali menadžerku, molili je da za nas otvori, jer sutra putujemo, stvarno smo žurili. Njoj je, videlo se, krivo. Kaže da bi otvorila, ali ne može jer je snimaju. Reče nam: "Ništa nije problem, sve to ponesite, sutra samo vratite šta vam ne odgovara, dobićete novac". Raspitivala se da li u Evropi ima te prodavnicu, posle se vraćala, pitala da li može još nešto da nam pomogne. Stvarno su ljudi jako fin, gde god da smo išli - priča on.

Naveo je još jedan primer. Njegova tetka je išla da kupi nešto u prodavnicu. Na kasi ispred nje je bila jedna žena:

- Ta žena na kasi sve nešto zapela, vraćala se dva, tri puta nešto da dokupi, a onda se još setila da je ostavila karticu u kolima. Moja tetka već nervozna jer ova ne zna šta hoće. Kod nas bi joj neko već sve po spisku. Međutim, ta žena se vraća, plaća svoje i čeka da tetka dođe. I- plaća i za nju! Tetka se bunila, nije htela da joj ova plati, ali žena reče: "Ne, ne, ne, vi ste zbog mene izgubili vreme. Najmanje što mogu da učinim je da platim". I to bila neka jeftina prodavnica, nije neki bogataški kraj.

O politici

Ovaj muškarac kaže i da je često slušao političke teme, a da u SAD, iako se hvale demokratijom, toga zapravo nema.

- Živeli sno blizu kampusa, a u kafiću gde smo išli, bilo je dosta profesora i studenata. Često sam čuo da se priča o političkim temama. Ajova je malo konzervativna i uglavnom su ljudi bili više na Trampovoj strani. Nije da vole Trampa, ali mahom kažu da pod njim nije bilo tih problema kao sad. Problem u SAD je što oni kao imaju demokratiju, ali su na kraju osuđeni da glasaju za dve stranke. To je veliki problem njihove demokratije - ili će da pobedi demokrata ili republikanac. Ne možete da birate nekog trećeg. Iako izbor navodno postoji, to se nikada u istoriji nije desilo - kaže on i dodaje da se politika koja je kompleksna tema simplifikuje na što jednostavnije grane i stvari.

O porodici

U SAD je, u odnosu na Srbiju, dosta veći nivo otuđenosti, kaže on. Oni nemaju tako blizak odnos sa porodicom kao mi:

- Veliki problem je u odrastanju dece to što nemaju svoje odeljenje. Oni biraju predmete i idu na ta predavanja, pa sa kim se pogode... To je dosta problematično, jer kod nas, vi imate svoje odeljenje i koliko god da ste problematični, znate da možete u tom odeljenju da nađete neko društvo. Naviknete se jedni na druge, ima tu zajedništva. Ovako ste bukvalno konstantno sami. Deca na malom odmoru se ne druže kao mi, već traže učionicu. Škola, sa te strane, može da bude nezgodna.

Sa druge strane, Amerikancima je normalno da se sele, pa se, kako kaže ovaj jutjuber, može desiti u jednom trenutku života nemate nikog svog oko sebe, jer ste jurili posao, jer ste jurili fakultet...

- Oni se generalno brzo venčavaju. Ima dosta onih koji su razvedeni, imaju dva, tri braka iza sebe. Mislim da je to zbog straha od otuđenosti, pa zato morate da se vežete za nekog što pre. U poslednjih nekoliko godina ovde ima i finnasijskih problema. Ako nemate kuću ili stan, jako je teško da opstanete sami. A onda, normalno, dolaze i razvodi.

O putevima

Zanimljivo je da su u Srbiji, kako on kaže, putevi uglavnom bolji:

- Putevi nisu sjajni. Na autoputu stalno nešto lupa, tropa, skačeš... Kada se prelazi sa jednog na drugi asfalt, skačeš stalno. Zna da bude baš neprijatno. U Ajovi su još i bolji nego u Ilionisu, tamo je put raspad - kaže on i dodaje da su putevi, sa druge stane, bolji u Indijani, da sve zavisi od države do države.

Primetio je, takođe, i da se tržni centri zatvaraju i da je sve drugačije nego kada je bio pre 20 godina.

- Deluje kao da zemlja propada, iako nije baš tako. Pre 20 godina kada sam bio, mnoge stvari su bile življe. Šoping molovi su, za razliku od naših, prazni. Takođe, u samom Vaterlou imate situaciju da se dve ili tri godine gradi neki mostić, a vi očekujete od jedne Amerike, od jedne sile, da mogu brže most da naprave - kaže on, dodajući da je Amerika velika zemlja i da se situacija bitno razlikuje od zemlje do zemlje.

