JEZIVO! DEČAK KOJI JE POKLAO JAGANJCE VEĆ IMAO KRVAVI PIR! Poznanik porodice otkrio šok detalje: Imao HLADAN POGLED bez emocija

Vest o trinaestogodišnjem dečaku iz Vršca šokirao je javnost kada je brutalnim činom u ponedeljak - udarajući sekirom po glavi, poubijao dvanaest jaganjaca u toru čoveka kod koga njegova porodica boravi već dve godine.

Kako je Kurir već pisao, tužna pozadina prati dečaka koji je odrastao u najsiromašnijoj porodici u Markovcu. Otac je doživeo moždani udar, dok je majka, koja navodno ima zastoj u mentalnom razvoju, pre godinu dana napustila decu i supruga nakon što se ponovo udala.

foto: Shutterstock

Porodična tragedija dodatno se pogoršala kroz zločin koji je počinio stariji brat dečaka. Naime, završio je u zatvoru nakon što je na suđenju dokazano da je više puta silovao svoje dve rođene sestre, koje su u tom trenutku imale samo pet i petnaest godina.

Kako je gazda imanja na kojem živi porodica dečaka rekao, dete je uvek bilo hladno i nije pokazivao emocije.

- On ne pokazuje nikakve emocije, uglavnom vas gleda onako hladno ili mu je glava dole - rekao je Predrag Tadić navodeći da se ništa nije promenilo iako su živeli čak 2 godine kod njih na imanju.

Pred kameru Kurir televizije stao je i komšija koji je često bio u kontaktu sa dečakom.

- On, odnosno njegovi kerovi, su ubili moje kokoške, a to je bilo pre 2 godine. To nije bilo samo kod mene, on je svuda išao i krao. Svaki dan je bio kod mene, ja sam kupovao sladolede. Hteo sam da napravim čoveka od njega, ali to je bilo nemoguće - tvrdi komšija.

