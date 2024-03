"GOSPOD PROVOCIRA NAŠU SLOBODU, DA SE ODREKNEMO NASUŠNE POTREBE" Vladika Petar obrazložio svrhu posta: Tako idemo u susret Bogu!

Pravoslavni hrišćanski vernici 5. maja proslavljaju Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovo vaskrsnuće, njegovu pobedu nad smrću i nad grehom.

Tom prazniku prethodi veliki Vaskršnji, odnosno Časni post,koji je počeo 18. marta.

foto: Shutterstock

Vaskršnji post najstroži je post Crkve, i prema pravilima SPC obavezan je za sve hrišćane. Traje sedam nedelja ili 48 dana i najduži je post u pravoslavnom kalendaru. Ove godine traje do 4. maja.

Gost jutarnjeg programa koji je obrazložio ovu temu bio Njegovo Preosveštenstvo Episkop toplički g. Petar, vikar Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija.

- To je najstariji post u tradicije naše crkve, a njegov ustanovitelj je sam naš Gospod, koji se povukao u pustinju nakon krštenja u Jordanu i postio je 40 dana. Još jedno svedočanstvo po Jevanđelju govori, kada su Fariseji književnici pitali 'Gospode zašto njegovi učenici ne poste u određenom danu" on je rekao "postiće kada im bude uzet ženik, ali dok je ženik sa njima nemaju potrebu na poste" misleći na sebe. U liturgijskom bogoslužbenom iskustvu crkve, to se upravo odražava na taj način, kada je Gospod sa nama, kada je liturgija, praznik, vaskrsenje, tada se ne posti. I upravo u kontekstu tog čekanja najznačajnijeg, najradosnijeg, praznika u kom je sama suština naše vere, vernici se na taj način pripremaju i tu dinamiku čekanja projektuju na taj način što poste spremajući se za dolazak, kada će Gospod biti sa nama - započeo je g. Petar.

Potom je odgonetnuo koji je osnovni smisao Velikog posta:

- Post je pre svega Božiji poziv na zajedničarenje sa njim jer je Gospod stvoritelj ovog sveta, ali je izvan njega, a u svakodnevnim aktivnostima ga ne možemo pronaći. On nas poziva u susret njemu, i traži od nas da uradimo nešto što nije u domenu svakodnevnice i nečega što se podrazumeva i što je puka potreba naše prirode. Kao kada vas prijatelj poziva, recimo na šetnju, pa vi kažete da je hladno napolju, ali učinite zbog ljubavi. Tako i Gospod provocira našu slobodu da se odreknemo naše nasušne potrebe, odnosno hranu, pa se uskraćujemo i prijavljujemo želju da budemo u zajednici sa Gospodom.

Kurir.rs

