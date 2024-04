DANAS OBLAČNO A U OVIM DELOVIMA SRBIJE JAČE PADAVINE DO UVEČE: Za vikend letnje temperature, a evo kad stiže novo zahlađenje

U Srbiji se danas očekuje potpuno oblačno jutro, u Banatu, Pomoravlјu i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima očekuju se jače padavine do uveče. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni, uveče slab promenljiv.

foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura kretaće se od četiri stepena do 12 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena.

U Beogradu se posle pretežno oblačnog jutra sa kratkotrajnom kišom, u toku dana očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će uveče biti slab jugoistočni. Najniža temperatura oko 12 stepeni a najviša oko 21 stepen.

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 25 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.

Prognoza vremena od 8. do 12. aprila Pretežno sunčano i toplo. Кrajem perioda pad temeprature.