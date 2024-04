MK Group organizovala odmor za najbolje đake sa Kosova i Metohije

Trideset najboljih učenika od četvrtog do sedmog razreda osnovnih škola sa Kosova i Metohije tradicionalno boravi u hotelu Grand Kopaonik, u sklopu društveno odgovornih aktivnosti koje MK Group organizuje iz godine u godinu. Deca borave u hotelu od 6. do 10. aprila, a uz uživanje u prirodnim lepotama najpoznatije srpske planine i pešačkim turama, najbolji đaci koriste i dodatne pogodnosti svih hotelskih sadržaja od bazena i spa centra do specijalno organizovanih sportskih aktivnosti.

foto: Emil Vaš

„Sa velikim zadovoljstvom nagrađujemo najbolje đake sa Kosova i Metohije boravkom u našem hotelu Grand Kopaonik. Ovu akciju MK Group sprovodi već dvanaesti put, a i ove godine uz saradnju sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, kojoj se zahvaljujemo na podršci. MK Group tradicionalno sprovodi društveno odgovorne aktivnosti koje su usmerene na decu i mlade, sa posebnim fokusom na obrazovanje, a u narednih pet godina kompanija će za filantropiju izdvojiti pet miliona evra”, rekla je Aleksandra Stojanović, direktorka korporativnih poslova MK Group.

foto: Emil Vaš

Zadovoljstvo su izrazili i iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ističući kako kompanija MK Group iz godine u godinu misli i na osnovce sa juga naše zemlje.

foto: Emil Vaš

„Poseban je osećaj videti našu decu radosnu i nasmejanu, naročito kada znamo da žive u specifičnim uslovima i sa kakvim se poteškoćama svakodnevno suočavaju čuvajući srpsko postojanje na Kosovu i Metohiji. Hvala društevno odgovornoj kompaniji MK Group koja je to prepoznala i zahvaljujem se Skijalištima Srbije koji su podržali ovu akciju. Zadovoljstvo nam je što možemo da radimo za naše najmlađe, da im ulepšamo školske dane i odrastanje. Kancelarija za KiM već godinama unazad između ostalog, podržava projekte, organizacije raznih putovanja, letovanja, zimovanja, sportske kampove za naše najmlađe iz južne srpske pokrajine. U poslednje tri godine realizovali smo aktivnosti za više od 3.000 dece sa Kosova i Metohije i vrlo smo ponosni zbog toga. Važno nam je da naši školarci bolje upoznaju svoju zemlju, razvijaju veštine i socijalizuju se kroz ovakve aktivnosti. Tu smo da im pokažemo da smo uz njih, da smo zajedno i u teškim vremenima”, izjavila je pomoćnica direktora Kancelarije za KiM, Svetlana Miladinov.

MK Group svoje društveno odgovorne aktivnosti zasniva na brizi o deci i mladima, a odmor za najbolje đake sa Kosova i Metohije samo je jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u okviru programa „Podrška porodici”.

Promo tekst