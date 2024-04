ODRŽANA POŠTA HEROJU SA KOŠARA U SELU LAĆARAK: Ubijen vrlo podmuklo od strane PRERUŠENIH neprijatelja UZALUD VIKALI: "NE PUCAJTE!"

Na Uskrs, pre 25 godina braneći otadžbinu, sa samo 19 godina, život je dao Milenko Božić iz sela Laćarak kod Sremske Mitrovice. On je jedan od heroja Košara. Na grobu ovog zaslužnog mladića, okupili su se njegovi prijatelji, rođaci i saborci.

Osam mladih života uzela je karaula Košare. Braneći zemlju ratne 1999. godine, Milenko Božić na očigled svojih saboraca na krajnje podao način je ubijen. Ovu porodicu su pratile tragedije. Rano je ostao bez majke, a ubrzo posle pogibije mu je umro i otac. Ima samo jednog brata koji ga oplakuje posle toliko godina koji nije dobrog zdravlja. A prisutni pomenu bili su meštani, ratni saborci i drugi rođaci koji danas brinu o Milenkovom bratu Anđelku koji je ostao sam.

- Anđelko je rođeni brat našeg draga Milenka i evo posle 25 godina skupili smo se ovde da oživimo sećanje na Milenka. I posle 25 godina tuga i boli ostali su isti, sećanja ne blede. Drago mi je da smo se u ovakvom broju odazvali na ovo 25. godišnjicu. Tačno četvrt veka je prošlo, a uspomena na Milenka je i dalje živa - rekla je Brankica Petrović, rođaka Milenka Božića.

Toga dana, na Vaskrs, prema rečima glavnokomandujućeg Dragutina Dimčevskog, neprijateljske snage pokosile su Milenka i druge mladiće prerušeni u naše vojnike. Uzalud su vikali ne pucajte, neshvatajući nameru sa druge strane.

- Pogibija, ne samo Milenka Božića, nego i ostalih, bio sam i prisutan tada, je u meni urezano duboko. I ta sećanja nikad ne mogu da se izbrišu iz mene. Ali je to potresno, ja se češće sećam toga. Ne može da se zaboravi. I onda sad i danas došao sam da sa svojim saborcima odamo dužnu poštu jer zaslužuje on za to, jer je on svoj život položio u odbranu naše otadžbine - rekao je Dimčevski.

