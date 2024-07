NA QR TETOVAŽI PUŠTAJU MUZIKU I FOTKE! Mladić istetovirao vernost kumu, mnogi zgroženi, a ovo je poruka tatu majstora (VIDEO)

Kume, brate, brige me prate, gazi me život ko stari drum; jednom je neko odavno rekao bog je na nebu, na zemlji kum, reči su pesme Šabana Šaulića koja prati set fotografija kada se skenira QR kod tetovaža na nozi jednog mladića iz Srbije!

Snimak kada je kum kumu pokazao "svoju vernost" postao je hit na društvenim mrežama, i dok to jedni hvale i oduševljavaju se, većina naziva pogrdnim imenima.

Mladi vole svašta da isprobaju, pa im nije sada stran ni ovaj novi trend tetovaža u obliku QR koda koje najčešće vode do slika i numera na Jutjubu.

Tetovaža QR kod foto: Printscreen TikTok

- Čik nadmaši ovu seljanu - naveo je jedan korisnik mreže Iks ispod pomenutog videa.

"Sve popularniju tetovažu kod mladih, QR kod, Aleksandar je iskoristio da pokaže ljubav prema kumu. Kada se skenira tetovaža, na ekranu telefona izlazi album slika njih dvojice uz pesmu Šabana Šaulića "Kume brate, brige me prate". 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Čik nadmaši ovu seljanu! pic.twitter.com/lrspb6Jlkw — GeraltofTrivia (@manemoguceje) July 7, 2024

Nemali broj tatu majstora čak i odbija da radi takve vrste tetovaža.

Filip Reljić foto: Privatna Arhiva

- Imali smo nekoliko zahteva, ali smo odbijali jer je sitno i ne možemo da garantujemo za kvalitet kroz dve godine, jer već nakon godinu linije počinju da se razlivaju, a sastoje se od bezbroj sitnih tačkica. To je besmisleno i rizično za tetoviranje. Zbog neke zarade od 100 evra ne želimo da rizikujemo - naveo je za Kurir tatu majstor Filip Reljić i dodao da takva tetovaža izgleda kao pečat na ljudima:

- Nije estetski lepo, to je neka verzija ranijeg trenda bar-koda, a već dolaze ljudi koji ga imaju da traže prepravke. Imalo bi smisla da se to uradi u većim dimenzijama, da ima prostora između praznih i popunjenih delova QR koda, ali to bi koštalo mnogo.

Maja Kadović foto: Zorana Jevtić

Njegova koleginica Maja Kadović uradila je nekoliko ovakvih tetovaža:

- Više sam uradila starih bar-kodova nego ovih QR, to je neki trend koji je zaživeo kod nas pre neku godinu. Uglavnom su u njima omiljene strane pesme ili neke lične fotografije. Cena zavisi od veličine, kreće se od 80 evra pa naviše.

Ipak, kaže da je bolje i ovo nego tetoviranje imena momaka ili devojaka...

QR kodovi i na spomenicima Nadgrobna ploča Milutina Mrkonjića Ljudi sada QR kodove koriste u razne svrhe, a stavljaju ih i na spomenike. To se pravda jednostavnošću da se povežu porodica i posetioci s memorijalom izgubljene voljene osobe. Cena je od 90 do 200 evra. Jedan takav QR kod nalazi se i na nadgrobnoj ploči bivšeg ministra i počasnog predsednika SPS Milutina Mrkonjića, a kada se skenira, otvara se internet stranica posvećena ovom političaru. foto: Zorana Jevtić

Prilikom izrade QR tetovaža uvek treba imati na umu da jednog dana sadržaj sa tog linka može biti obrisan. Informatičar Ivan Điković objašnjava da ima softvera i programa pomoću kojih možete da kreirate QR kod i u besplatnim i u komercijalnim varijantama, s tim što su komercijalne varijante uglavnom pouzdanije:

Ivan Điković foto: Damir Dervišagić

- Potreban je kvalitetan generator, takav da je s njim moguće napraviti grafički ispravan i dinamički QR kod koji upućuje na određenu internet adresu. Moguće ga je iskoristiti i samo da se čitačem dobije tekstualni podatak. Ukoliko želite da napravite QR kod koji upućuje ka nekom internet sadržaju, vodite računa da taj sadržaj bude trajno dostupan, jer će u suprotnom tetovaža biti "broken link". Ako link vodi ka nekoj pesmi na Jutjubu, Gugl je može ukloniti, a isto važi i za profile na društvenim mrežama, fotografije na foto-servisima...

Najsigurnije je, kaže Điković, da onaj koji se tetovira podigne sopstveni Jutjub kanal, aplouduje video i zatim napravi QR kod koji upućuje ka tom video-klipu. Međutim, čak i tada postoji opasnost da iz nekog od brojnih razloga Gugl jednostrano ukloni video sa svog servisa.

Bonus video:

00:06 ZA 600 TETOVAŽA DALA 50.000 $, 3 NEDELJE BILA SLEPA ZBOG BOJE ZA OČI! Amber promenila celo TELO, a evo kakva je bila pre! ŠOK!