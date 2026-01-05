Slušaj vest

"Putevi Srbije“ saopštavaju da su auto-putevi i državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

1/6 Vidi galeriju Sneg u Beogradu Foto: Beograd.rs

Trenutno stanje u Beogradu: Sve gradske službe u punom kapacitetu uklanjaju posledice velikih snežnih padavina

Sve gradske službe angažovane su u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama Beograda, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima.

Od 9 časova juče ujutro palo je oko 20 centimetara snega, a na rubnim opštinama i višim delovima grada i više.

Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje se nalaze na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.

Na ulicama Beograda angažovana su 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije. JKP „Beograd-put” se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama. Samo u prvih 12 sati posuto je 389 tona soli i 192 tone mešavine agregata. I ekipe „Gradske čistoće”, „Zelenila – Beograd”, „Parking servisa” i drugih javnih komunalnih preduzeća, u skladu sa svojim obavezama, uklanjaju sneg sa prilaza pešačkih prelaza, stepeništa, pasarela, podzemnih prolaza, trotoara širih od pet metara, pešačkih zona, parkovskih i zelenih površina, javnih parkirališta.

Na određenim lokacijama bilo je problema u funkcionisanju linija javnog gradskog prevoza, što je sukcesivno rešavano. Prema najavi RHMZ-a, u narednih 48 sati očekuje nas veoma opasna pojava – crveni meteoalarm izdat za najavu obilnih padavina snega i ledene kiše – 40mm/m², lokalno i više. U skladu sa izdatim meteoalarmom, apelujemo na građane da zbog najavljene opasne pojave budu posebno oprezni u pešačkom i motornom saobraćaju, kao i da svojim kretanjem ne ometaju aktivnosti javnih komunalnih preduzeća.

Foto: Beograd.rs

I još par informacija želimo da podelimo sa Beograđanima.

Sneg nikoga nije „iznenadio”. To je termin koji se već godinama zloupotrebljava u jednom delu neinformisane, diletantske i zlonamerne javnosti, ali u skladu sa kapacitetima koje imamo, svi radnici i sva mehanizacija odmah su izašli na teren, čim su prve pahulje snega počele da padaju.

Gradonačelnik Šapić je pre par godina objašnjavao i iznosio podatke baš na temu padavina u Beogradu, gde je upravo govorio da je u Beogradu u poslednjih 15 godina prosečno bilo manje od 10 snežnih dana godišnje, i da je u skladu s tim politika Grada da je ovaj broj vozila koja uklanja sneg za sada sasvim dovoljan, da se ne bi bacale pare i da vozila ne bi stajala u garažama i propadala. Beograd nije Moskva, Kalgari ili Vankuver gde godišnje imate više od šest meseci snega, pa da je i opravdano trošiti velika sredstva na mehanizaciju koja ga uklanja.

Naravno, pravo svake gradske uprave jeste da kupi i 5.000 vozila i da ih drži u postrojenjima, pa da čeka tri snežna dana godišnje da bi mogla da kaže da pokušava da uhvati sneg u letu, ali bojimo se da ni tada u tome ne bi uspeli, niti bi zadovoljili zlonamerne ljude. Politika ove gradske uprave je da to ne radi.

Zato za sada ostajemo pri stavu da za par dana snega godišnje, kakav je već više od decenije prosek u našem gradu, nema potrebe za većim brojem vozila. Ukoliko vreme pokaže da se klima u tom obliku menja i Beograd bude imao par meseci snežnih padavina godišnje, tada će se i politika Grada tome prilagoditi i nabaviće se veći broj vozila. Do tada, ostaće kako je sada.

Ono što još želimo da obavestimo javnost jeste da za razliku od Beograda, čije su službe na terenu čim sneg počne da pada, mnogi evropski i svetski gradovi na koje se pojedine organizacije i mediji koji kritikuju rad naše službe pozivaju, imaju pravilo da se sneg ne čisti sve dok ne prestane da pada.

Što se tiče javnog prevoza, on će ići gde god mu je to omogućeno i gde je sneg počišćen, a gde nije, sačekaće da se očisti, kako se ne bi ugrožavala bilo čija bezbednost.

Građani bi takođe trebalo da znaju da ne postoje letnje i zimske gume za autobuse koji funkcionišu u sistemu Grada Beograda, već je to jedna univerzalna guma koja je propisana zakonom, koju su dužna sva vozila da imaju i koja je već prilagođena i zimskim uslovima. Ovu informaciju smo podelili s javnošću, jer se već godinama, takođe, šire laži o letnjim i zimskim gumama koje sa navodno ne menjaju, saopšteno je na sajtu Beograd.rs, među Beoinfo vestima.

Do pet centimetara snega na glavnim putevima, u višim predelima do deset

Dragan Pavković, pomoćnik izvršnog direktora sektora održavanja državnih puteva prvog i drugog reda u JP "Putevi Srbije", rekao je za RTS da su kolovozi vlažni do mestimične pojave raskvašenog snega do pet centimetara.

Na ostalim putevima prvog reda moguće je očekivati raskvašeni sneg do pet centimetara. Putevi drugog i trećeg prioriteta, pogotovo oni u višim predelima, za očekivati je pojavu rasklašenog snega na kolovozu i do 10 centimetara, pogotovo u onim delovima Srbije gde ti državni putevi prelaze preko planinskih i brdskih prevoja“, rekao je Pavković.

Kruševac, pokrenuti svi kotlovi u kruševačkoj toplani

Jutros u šest časova pokrenuti su svi kotlovi u kruševačkoj toplani, koja je juče obustavila grejanje za 7.000 korisnika. Postoji još tehničkih problema u centralnom izvoru toplotne energije koje treba otkloniti tokom prepodneva.

Građani Kruševca još nemaju grejanje. Na velike kotlove toplane priključeno je sedam hiljada korisnika u Kruševcu. Građani koji su priključeni na tri dislocirane kotlarnice imaju grejanje. Detaljnijim informacijama o uspostavljanju grejanja u Kruševcu toplane u tom gradu obavestiće javnost oko podneva.

Prvi jutarnji letovi sa Aerodroma "Nikola Tesla", moguća kašnjenja tokom dana

Na Aerodromu "Nikola Tesla" prvi avioni ovoga jutra su poleteli na svoje destinacije. Posle naporne noći za zaposlene, tokom koje je desetak letova zbog padavina kasnilo i po nekoliko sati, avio-saobraćaj je normalizovan.

Zbog vremenskih neprilika moguća su kašnjenja u redu letenja i tokom dana.

1/3 Vidi galeriju Sneg u Srbiji Foto: RINA

Sneg na mnogim deonicama, prilazi graničnim prelazima i zimskim centrima prohodni

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da snega ima na mnogim deonicama najopterećenijih putnih pravaca prvog, kao i drugog i trećeg prioriteta održavanja, debljine do pet centimetara, dok je kolovoz vlažan, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Na putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja neprohodna je deonica Banja Koviljača–Gučevo–Zajača. Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Ledeni dan, kiša i sneg na severu zemlje, toplije na jugu i jugoistoku

U Srbiji danas pretežno oblačno sa snegom, u većem delu zemlje hladno vreme. Na severu i zapadu biće leden dan, sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nule, uz uglavnom snežne padavine i manje povećanje visine snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura u većini mesta do 3 stepena, na jugoistoku zemlje do 12 stepeni.

Sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da ostanu u svojim domovima, kao i da posebno budu oprezni u saobraćaju.

Zbog ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje do Božića, nadležni upozoravaju na opasne uslove za vožnju.

Moguće su i nestašice struje. Za sada struje nema u nekoliko lozničkih sela, a ekipe Elektrodistribucije, koje su na terenu, očekuju normalizaciju snabdevanja tokom jutra.

U Beogradu na ulicama ima razgaženog snega, saobraćaj je otežan, naročito u višim delovima grada.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštavaju da su auto-putevi i državni putevi prvog i drugog reda prohodni. Teretnim vozilima zabranjen je saobraćaj preko Iriškog venca, preko Divčibara i preko planinskih prevoja.

Gradska Toplana u Kruševcu juče u podne je obustavila proizvodnju i distribuciju toplotne energije sa centralnog izvora, zbog čega je 7.000 korisnika ostalo bez grejanja.