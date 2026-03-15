Iako, od rane mladosti ne može na svoje noge, Rade obavlja većinu poslova u u domaćinstvu i na imanju koje se prostire na 12 hektara.

Uz sve to, Rade je uspeo da savlada stolarski i pintorski zanat, koji njemu i njegovim roditeljima, sa kojima živi, omogućuje dodatni prihod.

I pored teške sudbine, malo je toga, čini se, što Rade ne može sam sa jednom jedinom idejom da i on, kako kaže, nešto doprinese, da olakša posao ostarelim roditeljima. A trebalo je mnogo volje i truda da se pobedi ne samo bolest nego i sve prepreke pred kojima bi mnogi samo nemoćno stali.

Rade već 38 godina ne može na noge, "hoda" rukama

- Što mogu da pomognem u sedećem položaju, ja radim, veli Rade koji tako cepa i drva. Svoju sudbinu ispričao je u emisiji Kvadratura kruga Branka Stankovića.

Dodaje i da mu je tako lakše da istraje protiv svoje teške bolesti nego da sedi besposlen. Rad ga ispunjava i čini mu se da bolest tako lakše podnosi, onu sa kojom se nosi punih 38 godina.

Lečenje, dodaje, nije pomagalo i ostao je bez mogućnosti da hoda.

Rade i njegova porodica obrađuju 12 hektara, malo voća, malo povrća... Sve sadnice na imanju sam je posadio i sam ogradio, svojim rukama. Živi sa starim roditeljima, ocem (73) i majkom (80). Veli i da otac može ponešto da pomogne, a majka teško osim onog po kući i da se spremi da se jede...

- Radi sam najviše, kaže ostareli otac za sina koji pored sveg posla drži i pčele.

Meštani ga poštuju, cene i vole. Kažu, čovek neiskvaren, velikog srca i duše koji ima neverovatnu volju za životom.

Rade je samouki stolar, sam je savladao stolarski zanat kojim se bavi uglavnom zimi i najčešće pravi košnice i ramove za pčele. Hteo je da se oproba i u pintorskom zanatu - da nauči da pravi burad kako se to nekad radilo.

Na pitanje za čim žali u životu, Rade odgovara sa osmehom: Da sam zdrav, postigao bih mnogo više...

Zima mu pada najteže, kao i samoća, jer ne može do rodbine u Sjenicu, pa se najviše druži s knjigom jer do njegovog sela internet još nije došao.

Slična sudbina zadesila i Milana

Druga priča, slična Radovoj, dešava se u mestu Donje Borine kod Malog Zvornika, kod Milana Kojića, koji je do svoje petnaeste godine bio potpuno zdrav dečak.

Kada je krenuo u srednju školu bolest ga je prikovala za invalidska kolica i potpuno mu promenila život. Milan tada nije klonuo duhom, niti je želeo da se prepusti sudbini. Snagom volje, upornošću i učenjem uspeo je da savlada jedan zahtevan zanat, koji mu je život učinio sigurnijim i smislenijim.

Milan ima SMA, spinalnu mišićnu atrofiju koja se ispoljila po završetku osnovne škole. U radionici uglavnom radi sve sam, a u kući pomaže ostarela majka.

Da popravlja računare i mobilne telefone izučio je potpuno sam, prvo iz knjiga a kad je došao internet onda je, veli, sve postalo lakše. Kao srednjoškolac učio je za tekstilca, a kad se razboleo okrenuo se novom zanatu.

