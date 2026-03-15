Slušaj vest

Dok se škole godinama bore sa neopravdanim izostancima, na društvenim mrežama pojavio se novi recept kako da se oni - bar na papiru - mogu lako rešiti!

Na platformi TikTok osvanuo je video u kojem se vidi gomila blanko opravdanja za izostanke iz škole, već overenih pečatima, a koja se navodno nude na prodaju učenicima.

Snimak je za samo dva dana pogledalo više od 32.000 ljudi, a u komentarima su se brzo javili zainteresovani korisnici.

Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

Na snimku se vidi veća količina unapred pripremljenih obrazaca za opravdanje izostanka iz škole, dok su na nekima već vidljivi pečati, što sugeriše da bi mogli da budu korišćeni kao "spremna" dokumentacija za pravdanje izostanaka.

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari. Dok su pojedini otvoreno pitali za cenu i način naručivanja, drugi su se našalili na račun cele situacije.

"Koliko košta?", "Gde može da se poruči?" i "Piši u inboks", pisali su korisnici.

Bilo je i onih koji su otišli korak dalje u šali, pa su tražili opravdanje za mnogo duži period.

"Treba mi opravdanje od 1. septembra do kraja drugog polugodišta", napisao je jedan od korisnika.

Foto: Tik Tok Printscreen

Iako mnogi komentari deluje kao šala, stručnjaci upozoravaju da ovakve objave mogu da podstaknu zloupotrebe.

Prodaja ili korišćenje lažnih opravdanja predstavlja falsifikovanje dokumentacije i može imati posledice i za učenike i za osobe koje takva dokumenta izrađuju ili prodaju.

Društvene mreže poslednjih godina sve češće postaju prostor za razne "usluge" namenjene učenicima - od prodaje testova i domaćih zadataka do ponude gotovih radova. Međutim, snimci poput ovog pokazuju da se granica sve češće pomera ka otvorenom falsifikovanju školskih dokumenata.