U toku je velika globalna promena vremena jer se višegodišnja La Ninja faza zvanično završava, otvarajući put brzo rastućem El Ninjo fenomenu.

Najnovija analiza okeana otkriva značajno zagrevanje u podzemnim slojevima tropskog Pacifika, što signalizira da će se verovatno razviti snažan efekat koji bi do kraja 2026. mogao dostići status Super El Ninja.

Ovaj nadolazeći događaj pokreću snažni naleti zapadnih vetrova i ogromni okeanski Kelvin vejv koji se trenutno pojavljuje u istočnom Pacifiku. Tako intenzivno zagrevanje tropskog Pacifika može iz temelja promeniti globalni "džet strim" i pokrenuti lančanu reakciju koja se proteže preko Severne Amerike, Evrope i ostatka sveta, piše Severe Weather.

ENSO ciklus

ENSO je skraćenica za El Ninjo - južna oscilacija. To je oblast ekvatorijalnog Tihog okeana koja prelazi između toplih i hladnih faza otprilike svake 1-3 godine.

Ove anomalije temperature okeana ne donose samo glavni "uticaj" na globalno vreme, već mogu delovati i kao svojevrsna "signalna lampica", ukazujući na promene u globalnom vremenskom sistemu dok ova okeanska oblast prelazi iz hladne u toplu fazu, na primer.

Hladna ENSO faza naziva se La Ninja, dok se topla faza naziva El Ninjo. Svaka od tih faza snažno utiče na složen sistem povratne sprege između okeana i atmosfere. Te promene postepeno utiču na globalnu cirkulaciju i menjaju vremenske obrasce širom sveta.

Određena faza obično počinje između kasnog leta i rane jeseni i najčešće traje do narednog leta. Međutim, neki efekti mogu trajati i do dve godine (tzv. "dupli" efekti) ili biti izuzetno snažni, kao Super El Ninjo.

Svaka faza ima drugačiji uticaj na pritisak vazduha i padavine u tropskim područjima, što na kraju dovodi do veoma različitih efekata na globalnu cirkulaciju vremena.

Ali kako se ENSO zapravo prebacuje između ovih faza? Odgovor je u tome što tropski pasati mogu pokrenuti ili zaustaviti određenu fazu mešanjem površinskih slojeva okeana i promenom okeanskih struja, a samim tim i temperature mora.

Pasati su stabilni i postojani vetrovi koji duvaju ka ekvatoru (i duž njega) na obe hemisfere.

Kada ovi istočni vetrovi ojačaju, oni menjaju površinske okeanske struje i počinju da guraju vodu sa istoka ka zapadu. To pomera toplu površinsku vodu ka zapadu, dok se iz dubine podiže hladnija voda bliže površini kako bi je zamenila, čime započinje La Ninja. Ovaj proces se naziva uzdizanje hladne vode.

Međutim, kada ovi pasati oslabe ili se preokrenu, jači zapadni tokovi podstiču zagrevanje površine okeana, poništavaju hlađenje i započinju toplu El Ninjo fazu.

Nedavno smo videli nekoliko takvih anomalija zapadnih naleta vetra, koje su rastvorile hladnu anomaliju La Ninje u Pacifiku. A pošto se sada prognozira novi nalet zapadnih vetrova, čitav region se priprema za pojavu El Ninja.

El Ninjo uskoro bi mogao da dođe. Ogroman okeanski Kelvin vejv pokreće početak El Ninja 2026. godine.

Dugoročni prognostički sistemi već imaju ove informacije u svojim bazama podataka. Znajući šta se dešava ispod površine okeana, kao i promene vetrova u atmosferi, modeli sada pokazuju snažan podsticaj za razvoj El Ninja, koji bi već mogao da dostigne nivo veoma snažnog, takozvanog Super El Ninja.

Leto 2026: prvi atmosferski uticaji nove faze

Očekuje se da će se El Ninjo pojaviti do leta. Ipak, zbog brzog razvoja ovog događaja, atmosfera bi već mogla da počne da pokazuje obrasce karakteristične za njega.

Analiza pokazuje sklonost formiranju oblasti niskog pritiska negde iznad istočnog dela SAD ili istočne Kanade, kao i iznad zapadne Evrope ili istočnog severnog Atlantika.

Oblast niskog pritiska nad istočnim SAD ili istočnom Kanadom podržava severniji tok vazduha, što održava letnje temperature normalnim ili ispod proseka u severnim i istočnim delovima SAD. Istovremeno, položaj niskog pritiska nad istočnim severnim Atlantikom može doneti normalne ili nešto niže letnje temperature zapadnoj Evropi.

Ako pogledamo najnoviju dugoročnu prognozu pritiska za leto (jun-avgust), može se videti veoma sličan obrazac pritiska kao u prethodno analiziranim godinama. Prognozira se oblast niskog pritiska nad istočnom Kanadom i nad Azorskim ostrvima.

To ukazuje da će atmosfera verovatno proći kroz sličan razvoj kao u ranijim godinama. Naravno, svaka godina ima svoje specifične uslove, pa se ovde posmatraju samo opšti, veliki klimatski trendovi.

Kada se pogledaju temperature u godinama iz reanalize, vidi se tendencija temperatura ispod proseka u severnim i istočnim delovima SAD i u istočnoj Kanadi. Više temperature javljaju se u severozapadnim i južnim delovima SAD, kao i u zapadnoj Kanadi. Ipak, ovo je zbir podataka iz više različitih godina, uključujući i neke iz ranijih decenija kada je globalni klimatski sistem bio donekle drugačiji.

U zapadnoj polovini Evrope takođe se primećuje trend temperatura ispod proseka, dok su u centralnim i istočnim delovima kontinenta uslovi topliji.

Temperatura iznad proseka za leto 2026. prognozira se za severozapad SAD, južne delove zemlje i krajnji zapad Kanade, što je veoma slično podacima iz ranijih reanaliza.

U Evropi se u prognozi takođe vidi sličan trend kao u ranijim analizama. Glavna osovina temperatura iznad proseka nalazi se iznad centralne Evrope i dalje ka severu. Međutim, zona normalnih temperatura obuhvata čitavu zapadnu polovinu kontinenta, što je takođe slično ranijim podacima.

Leto u Srbiji

Sezonska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) najavljuje toplo leto i u Srbiji, ali za sada bez ekstremno visokih temperatura.

April

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i april će biti topliji i prosečno vlažan.

- U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Maj

Maj će u većem delu naše zemlje biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji prosečno topao i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen viša u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.4 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 64 mm.

Jun

Jun će takođe u većem delu zemlje biti prosečno topao, nestabilan, ali prosečno vlažan mesec.

- U Šumadiji topliji i prosečno vlažan, a u jugozapadnoj Srbiji topliji i suvlji jun. U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti do 0.5 iznad višegodišnjeg proseka, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16.6 stepeni. U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji, biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27.1 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 10 mm do 20 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Jul

RHMZ najavljuje prosečno topao i vlažan jul sa pojavom toplotnog talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 29.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Avgust

Avgust će takođe biti prosečno topao i mesec sa toplotnim talasima.

Maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30.1 stepen