Slušaj vest

Mnogi vozači u Srbiji tek kada ih zaustavi policija shvate da im je registracija vozila istekla. Iako na prvi pogled deluje kao bezazlen propust, vožnja sa isteklom registracijom može doneti ozbiljne posledice od kazni i oduzimanja tablica do dodatnih troškova prilikom ponovne registracije.

Ako je od isteka registracije prošlo manje od 30 dana, vlasnik vozila i dalje može relativno jednostavno da produži registraciju i zadrži postojeće registarske tablice. Međutim, situacija postaje komplikovanija ukoliko prođe duži period.

Kada istekne rok od 60 dana, vlasnik je u obavezi da vrati registarske tablice. U tom slučaju više nije moguće produžiti registraciju sa istim oznakama, već se pokreće postupak izdavanja novih tablica i nove saobraćajne dozvole. Ovakva procedura značajno povećava ukupne troškove registracije.

Policija uzima tablice

Problem nastaje i ukoliko vas policija zaustavi u saobraćaju sa isteklom registracijom. Tada sledi prekršajni nalog, a vozilo se odmah isključuje iz saobraćaja. Policija takođe oduzima registarske tablice.

Foto: Marina Lopičić, Shutterstock

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, motorna i priključna vozila ne smeju učestvovati u saobraćaju nakon isteka važenja registracione nalepnice. Ukoliko vlasnik ne vrati tablice u roku od 60 dana od isteka registracije, predviđene su i novčane kazne. Za fizička lica kazna se kreće od 10.000 do 20.000 dinara. Preduzetnici plaćaju 20.000 dinara, dok kazne za pravna lica mogu dostići čak 600.000 dinara.

Posebno ozbiljne posledice mogu nastati ukoliko dođe do saobraćajne nezgode. U slučaju da vozilo sa isteklom registracijom izazove nesreću, osiguravajuća kuća će nadoknaditi štetu oštećenima, ali će kasnije tražiti povraćaj novca od vlasnika vozila – bez obzira na to ko je u tom trenutku upravljao automobilom.

Postoje i određeni izuzeci. Za motocikle, oldtajmere i pojedina specijalizovana vozila, poput pčelarskih, rok za produženje registracije bez vraćanja tablica iznosi čak 12 meseci.

saobraćajna policija Foto: Jakov Milošević

Sezonska registracija sve popularnija

Za vozila koja se koriste samo deo godine postoji i mogućnost sezonske registracije. Ona omogućava da se automobil registruje na kraći vremenski period, što vlasnicima može doneti značajne uštede.

Najveći deo troškova registracije čini obavezno osiguranje, koje se obračunava prema utvrđenim tarifama. Ukoliko se vozilo registruje, na primer, na tri meseca, cena osiguranja je niža, ali se tada ne primenjuju bonusi iz prethodnih godina.

Porez na upotrebu vozila u ovom slučaju obračunava se proporcionalno broju meseci registracije, pa je ukupan iznos manji nego kod godišnje registracije.

Zbog toga se sezonska registracija posebno isplati vlasnicima vozila koja se koriste samo tokom proleća i leta. Ipak, stručnjaci upozoravaju da vozači moraju pažljivo da prate rokove kako bi izbegli kazne i dodatne troškove.