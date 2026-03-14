Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila ni na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, ni na teretnim terminalima, saopštio je AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Vozače danas, prema najavama meteorologa, očekuju dobri uslovi za vožnju, navodi se u saopštenju AMSS.
Zbog lepog vremena, dužeg dela dana sa svetlošću i prijatne temperature, saobraćaj će biti pojačan na putevima ka izletištima i vikend naseljima. Na pojedinim deonicama i u određenim satima moguć je usporen saobraćaj zbog većeg broja vozila.
