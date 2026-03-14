"Nisam znao da ne sme da se peva u vozilu jer mi je policajac rekao da ne može da sanja da li pevam ili pričam na telefon", oglasio se jedan Kruševljanin kome je saobraćajni policajac napisao kaznu zbog upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Kako piše ovaj Srbin na društvenoj mreži "Threads", on je pevušio u svom automobilu, te je policijskim službenicima to delovalo kao da priča na mobilni telefon, nakon čega su mu napisali kaznu.

Međutim, kako piše na prekršajnom nalogu, u Kruševcu, 11. marta, ovaj Kruševljanin je u blizini pružnog prelaza zatečen da upravlja vozilom i da je za vreme vožnje koristio mobilni telefon bez uređaja koji omogućavaju korišćenje mobilnog telefona bez angažovanja ruku, odnosno "hands free" uređaja.

Kazna koju je dobio iznosi 10.000 dinara.

"Izvadi listing kod operatera"

Ubrzo su osvanuli komentari ostalih korisnika koji su dali svoj sud.

- Neka sudija traži službeno da se izvadi listing kod operatera. Tu će se videti ako je korišćen poziv u tom vremenu - glasio je jedan od mnogobrojnih komentara.

- Kakvo veze ima pevanje sa tim sto si koristio telefon što je zabranjeno dok se vozi? I ako su ti napisali kaznu - upitao se jedan Srbin.

Jedna Srpkinja podsetila je sve da se upravo najveći broj nezgoda u saobraćaju događa usled korišćenja telefona.

- Kada god me neko iznervira u saobraćaju, pogledam i vidim da drnda telefon dok vozi - napisala je.

Podigao telefon da vidi koliko je sati i dobio kaznu

Bilo je i onih koji su dobijali kazne zbog korišćenja mobilnog telefona, čak i onda kada su samo podigli isti sa sedišta da vide koliko je sati i to dok su stajali na crvenom svetlu na semaforu.

- Dovoljno mu je bilo da piše kaznu - napisao je jedan vozač.

Jedan vozač je podsetio i na moguću kaznu zbog preglasne muzike koje remeti fokus na saobraćaj i okolinu.

- Kazna zbog glasne muzike jer nisi obraćao pažnju na saobraćaj i treba da ti piše debelu kaznu - dodao je.

Zakon o bezbednosti u saobraćaju jasno nalaže da vozač ne sme da koristi audio, odnosno video uređaje na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju, niti da preduzima druge radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom.

Ako je muzika toliko glasna da vozač ne može da čuje sirenu, policiju ili druge učesnike u saobraćaju kazna može da iznosi oko 5.000 dinara

Na kraju, jedan vozač je podsetio na to da je čitava svrha ovog kažnjavanja da vozač ne sme da drži telefon u rukama zbog toga što ometa u vožnji i ruka je tada zauzeta.

- Zato mi je i čudno što je post oko toga da je kazna zbog pevanja, jer ako telefon nije u ruci nema ni kazne - napisao.

Šta može da se koristi umesto telefona

Podsetimo, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozačima sa stalnom vozačkom dozvolom je zabranjeno da drže mobilni telefon u ruci tokom vožnje, ali je dozvoljeno:

korišćenje hands-free uređaja (bluetooth slušalice, ugrađeni sistem u automobilu)

razgovor preko zvučnika u automobilu

korišćenje telefona ako je postavljen na držač

Ali ne samo telefoniranje, zabranjeno je i da skrolujete na društvenim mrežama i surfujete na internetu dok stojite zaglavljeni u saobraćajnoj gužvi.