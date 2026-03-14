"Nemam struje, nemam vode, nemam ništa. Gladujem. Kad baš pregladnim, moram da kuvam koprivu, a nemam ni soli", priča kroz suze deka Miroslav, koji već 33 godine živi u zemunici.

Deka Miroslava iz sela Dvorska kod Krupnja nedavno je posetio srpski humanitarac Marko Nikolić.

Deka Miroslav Foto: instagram/markonikolic86

Vapaj deka Miroslava

- Pomozite mi, molim vas. Živim ispod zemlje, 33 godine ovde - pokazuje namučeni starac gde provodi dane sa svojim bratom.

Deka Miroslav je kleknuo pred humanitarcem Markom Nikolićem i kroz suze molio za pomoć Foto: Printscreen Instagram

Slomljen od nemaštine, deka Miroslav je kleknuo pred humanitarcem Markom Nikolićem i kroz suze molio za pomoć.

Sveća mu je jedini izvor svetlosti.

Ovde živi deka Miroslav Foto: instagram/markonikolic86

- Ovde spavamo moj brat i ja u jednom krevetu - kaže deka Miroslav koji preživljava sa 8.000 dinara mesečno.

Deka Miroslav u suzama moli za pomoć Foto: instagram/markonikolic86

Humanitarac Marko Nikolić rekao je da će dati sve od sebe da pomogne ovom deki. Deka Miroslav je čak

- Delimo priču o dva brata, dve starine, koji već 30 godina žive u zemunici, bukvalno ispod zemlje. Bez struje. Bez vode. Bez osnovnih uslova za život. Svako od njih ima samo 8.000 dinara mesečnih primanja. To je sve što imaju - naveo je Nikolić u opisu potresnog video-snimka.

Deka Miroslav Foto: instagram/markonikolic86

"Niko ne sme biti zaboravljen"

Njihova svakodnevica je borba za goli opstanak.

- U mraku, u hladnoći, daleko od života kakav bi svaki čovek trebalo da ima. Spavaju u istom krevetu. Jedino svetlo koje imaju je nada da će ih neko videti i pružiti ruku. Zato pokrećemo ovu humanitarnu akciju. Da pokažemo da niko ne sme da živi zaboravljen. Da pokažemo da solidarnost još postoji. Ako svako od nas učini malo, za njih to može značiti novi početak i život dostojan čoveka. Zajedno možemo - poručio je ovaj humanitarac.

Ovako možete pomoći: Račun za donacije-265411031000227596

Devizni racun -IBAN

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac humanitarna fondacija Zajedno možemo

SMS: ZA DEKA MIROSLAVA NA 3855

Svrha uplate: Za DEKA MIROSLAVA

Kaže da nikada u životu nije doživeo ovakav trenutak.

Deka Miroslav i humanitarac Marko Nikolić Foto: instagram/markonikolic86

- Imao sam teško detinjstvo, prošao sam mnogo toga u životu, ali nikada nisam video da čovek želi da klekne i moli za pomoć. Duša me boli zbog toga. Molim se samo za jedno -

da nijedan čovek više nikada ne mora da klekne pred drugim čovekom da bi dobio pomoć. Ne brini deko uskoro ćeš dobiti novi život - poručio je Nikolić.

Potresan vapaj deka Miroslava rasplakao je mnoge korisnike društvenih mreža.

- Koliko tuge, nemoći, nepravde - glasi jedan komentar.

Mnogi su već uplatili novac za deku.

- Ali kad je kleknuo, plačem već satima - navodi se u jednom od komentara.