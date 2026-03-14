Branislava Majdarević, izvršni direktor njuza u Kuriru

Pomoći ćemo da se vaš glas čuje i da stvorite sebi pravi put

Branislava Majdarević, izvršni direktor njuza u Kuriru, poželela je dobrodošlicu Tatjani Dražilović i i štićenicima "Kuće mogućnosti", a potom je emotivnim rečima najavila kolegu Branislava Bjelicu, urednika štampanog izdanja Kurira.

- Bane je čovek koji je bio na vašem mestu. Bane je odrastao bez roditelja brinući o svom mlađem bratu i, kad su dolazila neka razna iskušenja, kad je postajao zreo čovek i uzimao svoj život u svoje ruke, on nije išao lakšim putem. On je odabrao teži - da na sebi vredno radi, da bude marljiv i pošten čovek. I on je danas jedan od najčitanijih pisaca u Srbiji i jedan od glavnih urednika u Kuriru. Bio je glavni urednik mnogih uticajnih medija i, ono što on najviše voli da kaže, ponosni tata jedne divne Adeline. Kao neko ko s njim radi 15 godina, mogu da vam kažem da je neverovatno čestit i dobar čovek. Njegova priča nije nimalo laka, neki od vas će se u njoj verovatno prepoznati. Sigurna sam da će moći da bude motivacija da vidite da dobar put jeste teži, ali je na kraju pravi. Mi ćemo snagu našeg brenda i svoj uticaj, kao jedna od najvećih medijskih kuća u regionu, iskoristiti da se vaš glas i glas vašeg udruženja dalje čuje i da vam pomognemo da neki svoj i zdravi put izgradite. Tu smo za vas, niste sami, uradićemo sve što možemo da pomognemo - istakla je Majdarevićeva.