Dan kad postaju punoletni, moraju na ulicu! Surova realnost "domaca" u Srbiji: Velika akcija Kurira za one koje su svi ostavili
Osamnaest godina i jedan dan! Rečenica - koliko neobična, toliko teška i bolna.
U Srbiji većina s punoletstvom nastavlja da uživa u privilegiji porodičnog doma, uz siguran obrok, udoban krevet, majčin zagrljaj, očev savet... Ne žure da se osamostale. Sve im potaman.
Ali njihovi vršnjaci čije su odrastanje obeležili domovi za nezbrinutu decu i hraniteljske porodice, vaspitno-popravne ustanove ili pak sigurne kuće, skrajnuti u društvenoj hijerarhiji i marginalizovani u mnogo čemu, sa ogromnom strepnjom dočekuju svoj 18. rođendan. Već sutradan ostaju prepušteni sami sebi. U svakom smislu. Tamo gde su do juče spavali i gde su se hranili - po slovu zakona više ne pripadaju.
A njih je minimum 500 svake godine! Prisiljeni su da izađu iz sistema socijalne zaštite, a zajednica nije spremna da ih oberučke prihvati. Zato ih dobar deo kreće putem kriminala i svega povezanog s njim i s lošim oko njega. Mnogo je manje onih što uspevaju da se izbore da ih ta mračna strana ne usisa u sebe. Da bi bili prihvaćeni sa ove strane zakona, potrebno im je mnogo više i snage i upornosti i želje i truda nego bilo kome dugom. U svet odraslih već ulaze s prišivenom etiketom ostavljenih, manje vrednih, manje bitnih... I nije lako skinuti je.
Tu smo da pomognemo i pružimo im šansu za normalan i kvalitetan život. I to u saradnji sa Centrom za socijalnu integraciju dece i mladih "Zvezda" iz Beograda, koji je Tatjana Dražilović osnovala pre deceniju i po. Kurir želi da podrži njenu ideju da mladima, o kojima govorimo, omogući ono što im najviše nedostaje kad im nakon punih 18 godina osvane taj prvi dan.
Tri "Kuće mogućnosti"
Udruženje je već osnovalo tri "Kuće mogućnosti" za njihov smeštaj u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Nudi im i priliku da upotpune svoje obrazovanje, da pronađu posao... U kreativnim radionicama uče ih i starim zanatima. Jednostavno, sve čine da im olakšaju da zarade pošteno svoj dinar i da docnije zasnuju porodicu, da njihova deca nikada ne prođu kroz ono šta su oni doživeli.
- Centar "Zvezda" je osnovan 2013. godine sa ciljem da podržimo mlade koji imaju neku vrstu potrebe, bez obzira na to da li su to mladi koji dolaze iz situacije bez roditeljskog staranja ili oni koji u nekom trenutku imaju neku porodičnu situaciju koja nije za njih baš dobra - objašnjava Dražilovićeva, koja je danas sa štićenicima "Kuće mogućnosti" posetila redakciju Kurira:
- Uglavnom su to deca iz ustanova socijalne zaštite ili iz hraniteljskih porodica, ali imamo i mlade bez pratnje, mlade iz migrantske populacije, imamo mlade koji dolaze iz nekog oblika porodičnog nasilja, iz nekog oblika siromaštva, jednoroditeljskih porodica i tako dalje, a imaju neki potencijal da mogu nešto da urade.
Najveći broj njih sa 18 godina napusti sistem socijalne zaštite, ali država je predvidela da im pruža pomoć sve do 26. ukoliko se uključuju u program višeg ili visokog obrazovanja. Nažalost, to najčešće nije slučaj. Prema statističkim podacima, samo tri odsto ih upiše fakultet, odnosno višu strukovnu školu ili neki drugi oblik višeg obrazovanja.
- Znači, nisu oni u nuždi da započnu samostalan život sa 18, ali najveći broj njih ni srednju školu ne završi do kraja, pa samim tim sa 18 gube pravo boravka u alternativnoj brizi - kaže naša sagovornica.
Mnogi nisu spremni da preuzmu kontrolu nad svojim životom
Nakon izlaska iz domova i hraniteljskih porodica, lokalna samouprava Beograda pruža im finansijsku podršku u iznosu od oko 120.000 dinara mesečno tokom jedne godine kako bi se osamostalili. Međutim, čak ni s tim novcem mnogi nisu spremni da potpuno preuzmu kontrolu nad svojim životom.
Branislava Majdarević, izvršni direktor njuza u Kuriru, poželela je dobrodošlicu Tatjani Dražilović i i štićenicima "Kuće mogućnosti", a potom je emotivnim rečima najavila kolegu Branislava Bjelicu, urednika štampanog izdanja Kurira.
- Bane je čovek koji je bio na vašem mestu. Bane je odrastao bez roditelja brinući o svom mlađem bratu i, kad su dolazila neka razna iskušenja, kad je postajao zreo čovek i uzimao svoj život u svoje ruke, on nije išao lakšim putem. On je odabrao teži - da na sebi vredno radi, da bude marljiv i pošten čovek. I on je danas jedan od najčitanijih pisaca u Srbiji i jedan od glavnih urednika u Kuriru. Bio je glavni urednik mnogih uticajnih medija i, ono što on najviše voli da kaže, ponosni tata jedne divne Adeline. Kao neko ko s njim radi 15 godina, mogu da vam kažem da je neverovatno čestit i dobar čovek. Njegova priča nije nimalo laka, neki od vas će se u njoj verovatno prepoznati. Sigurna sam da će moći da bude motivacija da vidite da dobar put jeste teži, ali je na kraju pravi. Mi ćemo snagu našeg brenda i svoj uticaj, kao jedna od najvećih medijskih kuća u regionu, iskoristiti da se vaš glas i glas vašeg udruženja dalje čuje i da vam pomognemo da neki svoj i zdravi put izgradite. Tu smo za vas, niste sami, uradićemo sve što možemo da pomognemo - istakla je Majdarevićeva.
- U programu "Kuća mogućnosti" mladi ne dobijaju samo smeštaj već provode i do 12 sati dnevno s volonterima i zaposlenima učeći socijalne veštine, kuvanje, održavanje domaćinstva, budžetiranje i upravljanje novcem. Trudimo se da im nađemo posao, da utičemo na njihovo formalno i neformalno obrazovanje. Oni na tržištu rada, takvi, bez radnog iskustva, bez završene srednje škole i bez ikakvog neformalnog obrazovanja, vrlo teško da će se zaposliti. Program je prilagođen njihovim potrebama, a kontakt s korisnicima održava se i godinama kasnije kako bi im se pružila dodatna podrška.
Pisac i novinar Branislav Bane Bjelica, urednik štampanog izdanja Kurira, održao je štićenicima "Kuće mogućnosti" motivacioni govor, iznevši u njemu i svoje životno iskustvo. Branislav je rano izgubio i oca i majku, i jako mlad postao staratelj svom mlađem bratu. A gostima Kurira je imao i te kako šta da kaže i da im da važne savete koji ih mogu odvojiti od ulice i usmeriti ka pravim vrednostima.
- Ne možeš ni na šta da se spremiš u životu. Ja ovo sada ne radim kao novinar, nego kao čovek koji je prošao svašta loše u životu. Voleo bih da za 30, 35 godina neko od vas bude na ovom mestu i priča kao uspešan čovek. Sa 19 godina sam ostao bez oba roditelja, brata od 10 godina sam odgajio. Znam kako je bez roditelja i znam kako je biti sam. I znam da je svima vama teško. Dakle, nisam imao apsolutno nikog. Vi imate tu sreću što imate Tanju, koja želi da vam pomogne i koja vam pomaže. Odrastao sam na Voždovcu s većinom kriminalaca iz filma "Vidimo se u čitulji". Oni su krenuli putem kojim su krenuli, dvojica su samo živi. Svi ostali sa su već bili mrtvi sa 21, 22, 23 godine. Od 19. godine do današnjih godina, osim šta sam bio glavni urednik raznih novina, napisao sam šest knjiga, imam dve kuće, dva automobila, dva motora, jedno dete, dve žene - nabraja Bane, što na kraju i nasmeja decu:
- Vi se u startu sa svojih 18-19 godina borite s predrasudama. Ljudi su takvi... Postoje i dobri ljudi, ali od hiljadu - deset je dobro. Vi treba da se borite za sebe, zaposlićete se jednog dana. Radio sam na pijaci, prodavao voće i povrće, ništa mi nije bilo teško. Išao sam od prodavnice do prodavnice i tražio posao i, kad me vide, govorili su - nema. Hteo sam da radim, neću da prodajem heroin. Svi možete da se izborite s puno predrasuda u životu i kada prođete to, pa kada se zaposlite, nađete muža ili ženu, dobijete dete, pa kupite auto, odete na more, kada prođe 20-30 godina, onda se pogledate u ogledalo i kažete - uspeo sam!
Dražilovićeva dodaje da prosečno provode dve godine u programu, uz mogućnost produženja ukoliko nisu spremni za samostalnost. Trenutno ih je 22, a dosad je kroz program prošlo više od 130.
Ivan Čorbić, šef štampanog izdanja Kurira, naše goste proveo je kroz redakciju upoznavši ih sa svakom rubrikom i objasnivši kako nastaju najuticajnije novine Balkana i zašto je naš sajt najbolji u Srbiji.