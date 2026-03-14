Prema informacijama sa Instagram stranice Put do Grčke, na graničnom prelazu Evzoni trenutno je gužva srednjeg intenziteta, a ono što sve zanima je kako će put u ovu zemlju izgledati na leto kada naši turisti većinom krenu na letovanje.

Putnici se na ulazu u Grčku proveravaju i skeniraju putem novog EES sistema, zbog čega zadržavanje može biti nešto duže nego ranije.

Ako planirate put ka Grčkoj, računajte na moguće čekanje na granici.

Sistem EES je počeo sa radom 12. oktobra 2025. godine, a ETIAS je planiran za poslednji kvartal 2026. godine. EU će kasnije ove godine potvrditi tačan datum početka ETIAS-a.

Oba sistema imaju za cilj da modernizuju i digitalizuju granične kontrole u EU, a utiču na putnike na različite načine.

Od 10. aprila EES sistem će biti u punoj primeni, a u Grčkoj će prema najavama tokom sezone biti otvoren maksimalan broj rampi kako bi se ublažile gužve.

Tokom leta 2026. očekuju se znatno veće gužve na granicama, posebno vikendom i tokom jula i avgusta, kada bi čekanja mogla trajati i po nekoliko sati.

Najveći talasi putnika obično se beleže u petak popodne, u subotu ujutru, kao i tokom smena turista.

Prve nedelje nakon potpune primene EES sistema mogle bi biti posebno haotične, jer će nov način kontrole tek ulaziti u rutinu, a videli smo da je tokom zimskih praznika to i bio slučaj.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Registracija u EES sistem na granici

Za razliku od ETIAS-a, za EES se ne prijavljujete unapred. Kada stignete na spoljašnju granicu Evrope:

Biće zabeleženi podaci iz vašeg pasoša,

Biće uzeta vaša fotografija lica i otisci prstiju,

Biće evidentirani datumi i mesta ulaska i izlaska

Evropske zemlje koje koriste EES postepeno uvode sistem na svojim spoljašnjim granicama. To znači da se prikupljanje podataka uvodi postepeno na graničnim prelazima, uz punu primenu do 10. aprila 2026.

Sve više digitalnih granica

Planovi EU za 2026. godinu pokazuju da EES postaje centralni deo nove digitalne mreže za kontrolu granica. Kako se sistem širi, a novi projekti pripremaju za pokretanje, vlasti sve više prelaze na tehnologiju koja detaljnije prati putovanja, identitet i prelazak granica.