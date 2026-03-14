Slušaj vest

Lidija Krstić (52) već godinama vodi tešku borbu sa multiplom sklerozom. Bolest je vremenom napredovala i ozbiljno joj otežava svakodnevni život.

Jedina nada za poboljšanje njenog stanja je transplantacija matičnih ćelija koja treba da se obavi u Moskvi. Cena lečenja iznosi 53.000 evra, što je suma koju porodica nažalost ne može sama da obezbedi.

"Zbog toga molimo sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu kako bismo uspeli da prikupimo sredstva i omogućimo Lidiji šansu za bolje i dostojanstvenije sutra", kaže porodica.

Foto: Budi Human

Sredstva se mogu uplatiti na sledeće račune:

Dinarski račun: 160-6000002498549-77

Devizni račun: 160-6000002499091-03

IBAN: RS35160600000249909103