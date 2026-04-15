Uz snagu punjenja do 350 kW, za samo 10 minuta moguće je dopuniti do 320 km dometa (WLTP) Predstavljanjem novog EQS modela, Mercedes-Benz postaje prvi nemački proizvođač automobila koji uvodi steer-by-wire tehnologiju u serijsku proizvodnju Superkompjuter zasnovan na veštačkoj inteligenciji održava softver ažurnim i čini EQS dugoročno atraktivnim Štutgart – Kao prva potpuno električna luksuzna limuzina kompanije Mercedes-Benz, model EQS još od 2021. godine postavlja tehnološke standarde u industriji. Nekadašnji rekorder u aerodinamici među serijskim vozilima pomerio je granice efikasnosti i postavio nove reperne vrednosti.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG





EQS je ujedno bio i prvi Mercedes-Benz opremljen MBUX Hyperscreen sistemom – inovacijom koja je transformisala koncept prikaza informacija i upravljanja vozilom. Od svog predstavljanja, Mercedes-Benz kontinuirano unapređuje EQS, uvodeći inovacije u serijsku proizvodnju nezavisno od ciklusa redizajna modela i brže nego ikada ranije.

Više od četvrtine svih komponenti vozila sada je novo razvijeno, unapređeno ili dodatno optimizovano. U središtu novog EQS-a nalazi se električna arhitektura sledeće generacije. Ona obuhvata 800-voltnu tehnologiju, nove pogonske jedinice razvijene interno, dvostepeni menjač na glavnom pogonu zadnje osovine, kao i baterije većeg kapaciteta sa optimizovanom hemijom ćelija.

Novitet predstavlja i uvođenje operativnog sistema Mercedes-Benz (MB.OS), koji EQS transformiše u još inteligentnijeg saputnika – vozilo koje razume, predviđa potrebe i razvija se zajedno sa svojim vozačem. MB.OS integriše i upravlja svim aspektima vozila. Ovaj superkompjuter koristi veštačku inteligenciju (AI), moćne čipove i povezan je sa Mercedes-Benz Intelligent Cloud infrastrukturom.

Inovativna rešenja u enterijeru stvaraju jedinstven osećaj udobnosti i pripadnosti – prepoznatljiv “Welcome home.” doživljaj brenda. Inovativno grejanje sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima pruža prijatnu toplinu u hladnim vremenskim uslovima, dok nova dekorativna obloga od antracitne topole otvorenih pora, uz prepoznatljive štepove u nijansama macchiato bež i svemirsko sive, odražava Mercedes-Benz amblem i dodatno naglašava osećaj dobrodošlice pri svakom ulasku u vozilo.

Od trenutka kada je Carl Benz pre tačno 140 godina patentirao prvi automobil, Mercedes-Benz je posvećen kontinuiranim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu. Sa modelom EQS, brend dosledno gradi na ovom nasleđu, potvrđujući svoju lidersku poziciju i usmerenost ka budućnosti.

Jedna od najznačajnijih inovacija novog EQS-a je steer-by-wire tehnologija. Mercedes-Benz je prvi nemački proizvođač automobila koji ovu tehnologiju uvodi u serijsku proizvodnju, još jednom potvrđujući kako 140 godina inovacija utire put ka budućnosti automobilske industrije.

Ključne činjenice

Putovanja nove generacije: Novi EQS 450+ postavlja nove standarde u električnoj mobilnosti sa WLTP dometom od 926 km¹ – što predstavlja povećanje od 13 procenata u odnosu na već izuzetno dugodometnog prethodnika. Time se otvaraju nove mogućnosti za produžena putovanja na velikim udaljenostima. Na osnovu proračuna i WLTP potrošnje, raspoloživa energija je, na primer, dovoljna za rutu od Munich do Paris ili za putovanje od Zurich do Hamburg. Povećan domet: 800-voltnа tehnologija omogućava ultra-brzo punjenje: do 350 kW snage dodaje do 320 km dometa za samo 10 minuta (WLTP)², dok se na 400-voltnim stanicama baterija virtuelno deli kako bi se omogućilo efikasno punjenje snagom do 175 kW. Povećanje energije pri kočenju: Snaga rekuperacije do 385 kW značajno povećava efikasnost. Ovaj skok u efikasnosti omogućava povrat još veće količine energije tokom kočenja.

Potpuno nov osećaj upravljanja: Mercedes-Benz će biti prvi nemački proizvođač automobila koji nudi serijski proizvedeno vozilo sa steer-by-wire tehnologijom: samo nekoliko meseci nakon lansiranja na tržište, novi EQS biće dostupan i sa ovom inovacijom. Time Mercedes-Benz nastavlja svoju 140-godišnju tradiciju inovacija. Jače osvetljenje: Standardni DIGITAL LIGHT sistem stvara visokorezoluciono svetlosno polje koje je 40% veće, uz do 50% manju potrošnju energije u odnosu na prethodnu generaciju. ULTRA RANGE duga svetla dosežu do 600 metara – što je približno dužini šest fudbalskih terena.

Vrhunska udobnost vožnje: Zahvaljujući novoj regulaciji amortizacije zasnovanoj na cloud tehnologiji i sistemu AIRMATIC, novi EQS klizi preko dugih, veštačkih ležećih policajaca. Amortizacija se elektronski prilagođava neposredno pre svakog takvog usporivača. Nova generacija asistencije za vozača: Moćna računarska arhitektura koja koristi do 27 senzora obezbeđuje vrhunski nivo bezbednosti i asistencije. Sistem MB.DRIVE PARKING ASSIST sada efikasnije prepoznaje parking mesta, omogućava dijagonalno parkiranje i automatski parkira pri brzinama do 5 km/h – oko 60% brže nego ranije.

Superkompjuter sa veštačkom inteligencijom: Operativni sistem Mercedes-Benz (MB.OS) čini novi model najinteligentnijim EQS-om do sada. MB.OS integriše i upravlja svim aspektima vozila, uz kontinuirano održavanje ažurnosti putem bežičnih (OTA) nadogradnji. Nova generacija sistema MBUX takođe integriše veštačku inteligenciju (AI). Virtuelni MBUX asistent može da vodi kompleksne dijaloge, dok različiti avatari omogućavaju još personalizovaniju interakciju sa korisnikom.

Display koncept sa “wow” efektom: Standardni MBUX Hyperscreen objedinjuje aktivne zone tri displeja ispod jedne neprekinute staklene površine, koja se prostire na više od 55 inča. Odvažan dizajn: Uspravna, osvetljena zvezda Mercedes-Benz odražava samopouzdanje i prepoznatljivu prisutnost na putu. Powerdomes i dnevna svetla sa zvezdastim motivom oblikuju upečatljiv novi prednji deo vozila. U kombinaciji sa AMG Line paketom, EQS dobija dinamičnu masku hladnjaka sa pozadinski osvetljenim uzorkom zvezda.

Efekat ugodnosti: Inovativno grejanje sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima obezbeđuje prijatnu toplinu do 44°C u hladnim vremenskim uslovima. Na taj način se omogućava brzo postizanje komfora, kao i prepoznatljiv “Welcome home.” osećaj brenda. Prvoklasna udobnost zadnjih sedišta: Dva ekrana od 13,1 inča i inteligentne funkcije podižu MBUX visokokvalitetni sistem zabave na nivo istinskog prvoklasnog iskustva. Uz nove prenosive MBUX daljinske upravljače, putnici imaju jednostavnu kontrolu na dodir nad funkcijama vozila i personalizovanim sadržajem za zabavu. Dišite lako: HEPA filter zapremine 9,82 dm³ prečišćava ulazni vazduh, zadržavajući do 99,65% čestica. Aerodinamički šampion: Sa koeficijentom otpora vazduha od svega 0,20, EQS spada među najaerodinamičnije automobile ikada proizvedene.

Jedinica za skladištenje energije: Nova generacija EQS-a transformiše bateriju u fleksibilan i inteligentan izvor energije za svakodnevnu upotrebu. Ona može da vraća električnu energiju direktno u javnu mrežu (vehicle-to-grid) ili u sopstveno domaćinstvo (vehicle-to-home).Besprekorno povezan sa energetskim sistemom, vozilo otvara potpuno nove scenarije upotrebe i proširuje ulogu automobila izvan klasične mobilnosti. Brojne mogućnosti za jedinstveni EQS: Nova dekorativna obloga od antracitne topole otvorenih pora sa finom linijskom strukturom unosi izražen estetski akcenat u enterijer. Ikonični štep u obliku lovorovog venca odražava Mercedes-Benz amblem i doprinosi prepoznatljivom “Welcome home.” osećaju.

Mercedes-Benz EQS 450+ | kombinovana potrošnja energije: 19,3–15,4 kWh/100 km | kombinovane emisije CO₂: 0 g/km | CO₂ klasa: A

Bez granica: nekompromisna mobilnost:

Sa WLTP dometom do 926 kilometara¹, EQS 450+ omogućava produžena putovanja na velikim udaljenostima bez potrebe za zaustavljanjem radi punjenja. Na osnovu proračunatih podataka i WLTP potrošnje, raspoloživa energija je, na primer, dovoljna za rutu od Munich do Paris ili za putovanje od Zurich do Hamburg. Ovaj izuzetan domet predstavlja povećanje od 13% u odnosu na prethodnu generaciju. Istovremeno, elastičnost, odnosno ubrzanje u srednjem opsegu brzina, značajno je poboljšana, posebno pri višim brzinama.

Ova unapređenja u dometu, efikasnosti i dinamici, koja su jasno primetna korisnicima, zasnovana su na potpuno novoj električnoj arhitekturi novog EQS-a. Ona uključuje 800-voltnu tehnologiju, nove električne motore razvijene interno, dvostepeni menjač na glavnom motoru zadnje osovine, kao i veće baterije sa optimizovanom hemijom ćelija.

Dodatna značajna prednost je i povećana vučna sposobnost: sa 1.600 kilograma, dozvoljena masa prikolice kod modela sa zadnjim pogonom više nego je udvostručena. Istovremeno, ona se gotovo izjednačava sa 4MATIC modelima (1.700 kg). Kupci sada mogu, na primer, vući prikolicu za konje.

Sa novim EQS 400 modelom, Mercedes-Benz dodatno čini ulazak u EQS svet pristupačnijim. Novi model raspolaže snagom od 270 kW i visokonaponskom baterijom sa upotrebljivim kapacitetom energije od 112 kWh. Mercedes-Benz EQS 400 | kombinovana potrošnja energije: 19,3–15,7 kWh/100 km | kombinovane emisije CO₂: 0 g/km | CO₂ klasa: A10 Mercedes-Benz EQS 450+ | kombinovana potrošnja energije: 19,3–15,4 kWh/100 km | kombinovane emisije CO₂: 0 g/km | CO₂ klasa: A10

Pionirski: revolucionarni osećaj upravljanja i vrhunska asistencija Mercedes-Benz će biti prvi nemački proizvođač automobila koji nudi serijsko vozilo sa steer-by-wire tehnologijom: samo nekoliko meseci nakon lansiranja na tržište, novi EQS biće dostupan i sa ovom inovacijom. Ona predstavlja fundamentalnu promenu u interakciji između čoveka i mašine – uz Mercedes-Benz preciznost i vozačko iskustvo koje postavlja nove standarde. Potpuno nov osećaj upravljanja donosi jedinstveno iskustvo i brojne prednosti u svakodnevnoj vožnji – poboljšana je dinamika vožnje, dok su manevrisanje i parkiranje još jednostavniji. Potrebni napor je dodatno smanjen, a više nema potrebe za prilagođavanjem hvata na volanu. Neželjene vibracije izazvane neravninama na putu, koje su ranije bile prenete na vozača preko volana, sada se eliminišu. Precizan i intuitivan osećaj upravljanja ostaje očuvan. Steer-by-wire takođe menja izgled enterijera: ravniji volan vizuelno otvara prostor, poboljšava preglednost instrument table i olakšava ulazak i izlazak iz vozila. Karakteristike vožnje koje su ranije bile u međusobnom konfliktu sada su istovremeno optimizovane: EQS još efikasnije kombinuje sportsku dinamiku i udobnost, uz dodatno poboljšanu stabilnost i bočnu agilnost. Specijalisti za oslanjanje fleksibilno su prilagodili prenosni odnos upravljanja različitim situacijama. Tome doprinosi i savršena saradnja sa upravljanjem zadnjom osovinom. U EQS-u, steer-by-wire je dostupan u kombinaciji sa svim varijantama pogona i sistemom upravljanja zadnjom osovinom sa uglom zakretanja do 10 stepeni. Pri većim brzinama, zadnji točkovi se okreću paralelno sa prednjim, što obezbeđuje stabilnost i sigurnost u vožnji.

U skladu sa visokim bezbednosnim standardima, Mercedes-Benz koristi redundantnu sistemsku arhitekturu pored visoko preciznih senzora i snažnih kontrolnih jedinica. To znači da postoje dva nezavisna signalna puta, čime se obezbeđuje stalna funkcionalnost upravljanja. Čak i u malo verovatnom slučaju potpunog kvara, bočna kontrola vozila ostaje moguća zahvaljujući upravljanju zadnjom osovinom i ciljanim intervencijama kočenja putem ESP® sistema. Kao alternativu opcionom steer-by-wire sistemu, Mercedes-Benz i dalje nudi elektromehaničko upravljanje. Volan zadržava popularne kontrole u obliku prekidača i točkića.

Intuitivan: automobil koji razume i predviđa potrebe vozača

MB.OS transformiše EQS u inteligentnog saputnika koji razume, predviđa potrebe i razvija se zajedno sa svojim vozačem. MB.OS integriše i upravlja svim aspektima vozila. Ovaj superkompjuter koristi veštačku inteligenciju (AI) i snažne čipove i povezan je sa Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Ova povezanost omogućava bežične (OTA) nadogradnje celokupnog softvera vozila. Kao rezultat toga, EQS ostaje ažuran i atraktivan tokom mnogo godina, uz mogućnost praktičnog naknadnog prilagođavanja. Sve veći portfolio Digital Extras funkcija dostupan je kroz ponude u Mercedes-Benz Store i Mercedes-Benz app. Ponuda obuhvata inovacije u navigaciji, daljinsko upravljanje, GUARD 360°, funkcije na zahtev, zabavu, produktivnost, punjenje, sisteme pomoći vozaču, kao i korisničke servise. Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“

Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community. Dodatne informacije o kompaniji Mercedes-Benz dostupne su na zvaničnoj internet stranici:

Kontact: Jelena Petrović email: jelena.petrovic@starimport.rs tel:+381 (0) 11 3019-109

mob:+381 65 508 0878

M Mercedes-Benz AG – pregled kompanije Mercedes-Benz AG je deo Mercedes-Benz Group AG, koja zapošljava oko 164.000 ljudi širom sveta, i odgovorna je za globalno poslovanje Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans. Na čelu upravnog odbora nalazi se Ola Källenius.

Kompanija se fokusira na razvoj, proizvodnju i prodaju putničkih automobila, kombija i povezanih usluga, sa jasnim ciljem da postane lider u oblasti električne mobilnosti i softvera za vozila. Portfelj brendova Mercedes-Benz Cars uključuje Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i proizvode iz G-Class serije.Mercedes-Benz AG spada među najveće svetske proizvođače luksuznih putničkih vozila. U 2025. godini kompanija je prodala više od 2,1 miliona putničkih automobila i kombija. U okviru svojih dva poslovna segmenta, Mercedes-Benz AG kontinuirano širi globalnu proizvodnu mrežu, sa oko 30 proizvodnih lokacija na četiri kontinenta.Kao što je održivost osnovna vrednost strategije Mercedes-Benza, kompanija stvara trajnu vrednost za sve zainteresovane strane: kupce, zaposlene, investitore, poslovne partnere i društvo u celini. Temelj ove strategije je održivi poslovni model Mercedes-Benz Group, kojim kompanija preuzima odgovornost za ekonomske, ekološke i društvene posledice svog poslovanja, posmatrajući pritom celu vrednosnu lanac svojih aktivnosti.