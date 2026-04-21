Roditelji dece koja završavaju srednju i osnovnu školu hvataju se za glavu, jer stiže novi trošak.

Pored paprenih cena, i do 1.000 evra, za pripremu za završni ispit ili pak prijemni ispit za fakultet, dodatne glavobolje zadaje im i proslava maturske večeri, koja se bliži. Da bi deci obezbedili odlazak na ovo slavlje, svečane toalete i sve što ide uz to, moraće da iskeširaju do 1.000 evra.

Ovogodišnje ponude ugostiteljskih objekata i hotela za proslavu maturske večeri koje su stigle roditeljima učenika završnih razreda srednje škole više su u odnosu na prošlogodišnje.

Cene i do 13.000 dinara

Naime, prethodne godine je najskuplja ponuda iznosila 11.000 dinara, a sada toliko košta najjeftinija! U poznatim prestoničkim hotelima, gde se uglavnom organizuju ova slavlja, matursko veče košta i do 13.000 dinara.

Kad je u pitanju maturska proslava u osnovnim školama, važno je naglasiti da same škole ne organizuju maturske proslave za osmake. To je prepušteno savetu roditelja, koji pribavlja ponude i bira najpovoljniju agenciju. Ni roditelji malih maturanata nisu u nešto boljoj poziciji, s obzirom na to da proslave koštaju do 8.000 dinara.

U oba slučaja plaćanje je moguće u tri rate...

- Za proslavu velike mature u cenu, koja se kreće od 11.000 do 13.000 dinara, uglavnom su uračunati koktel dobrodošlice, čaša šampanjca, svečana večera u vidu švedskog stola, bezalkoholno piće tokom cele večeri, bend, di-džej, voditelj programa, hostese na dočeku, profesionalna rasveta, profesionalno obezbeđenje, profesionalni fotograf, kao i atraktivne nagrade u toku večeri - navodi za Kurir predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić.

U cenu proslave male mature za osmake uključeni su prevoz (škola-hotel-škola), svečani ulazak, dekorisana i osvetljena sala, muzika, večera na bazi švedskog stola, bezalkoholno piće, voditelj, obezbeđenje i kompletna organizacija programa (izbor za mis mature i plesni par).

Đaci biraju skuplje varijante

Fotografije se posebno naplaćuju, i to oko 300 dinara po komadu.

- Skupo je i za osnovce i srednjoškolce, ali svaki roditelj gleda i želi da to obezbedi svome detetu. S obzirom na to da u srednjim školama mesto biraju đaci na đačkom parlamentu, obično biraju skuplje varijante, i to zbog muzike. To su velika deca i za njih u tu cenu nije uračunat prevoz. Njima je dolazak sam po sebi posebna stavka - napominje Antić i dodaje:

- Negde dolaze kočijama, limuzinama, traktorom, čak i kamionom... Ponude su u odnosu na prethodnu godinu skuplje za 10-20 evra, a u ponudi se ništa ne menja.

Dupla matura Slavlje i u školskom dvorištu Antić kaže da učenici četvrtih razreda srednje škole, ali i mali maturanti, organizuju proslavu i u školskom dvorištu. - Mnogi učenici to rade, zovu trubače, di-džeja, nabave majice sa oznakom odeljenja i nazivom škole. Skupljaju od 1.000 do 2.000 dinara za to, a to sve, naravno, nadgledaju profesori.

To je, prema njegovim rečima, udar na kućni budžet.

- Ne plaća se samo proslava, potreban je novac i za garderobu, frizuru, pedikir, manikir, šminku... To jedno matursko veče sigurno košta oko 1.000 evra kad se saberu svi troškovi.

Šta je uračunato u cenu maturske proslave - piće dobrodošlice - večera (uglavnom švedski sto) - bezalkoholno piće - voditelj programa - bend - di-džej - rasveta - fotograf, ali ne i fotografije - profesionalno obezbeđenje - nagrade