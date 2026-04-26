U Srbiji će u nedelju i ponedeljak preovlađivati sunčano i toplo vreme uz dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz promenljivu oblačnost očekuju se ponegde u utorak, a od srede uz svežije vreme uglavnom u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Danas jutro vedro ili malo oblačno, na jugu i jugoistoku ponegde slab prizemni mraz. U toku dana preovlađujuće sunčano i vetrovito uz prolaznu umerenu oblačnost, na severu pre podne, a u ostalim predelima u drugom delu dana. Vetar pretežno umeren severozapadni i severni vreme, u toku dana povremeno pojačan, naročito na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od dva do 11, a najviša dnevna od 20 na severu do 26 stepeni na jugu i istoku - navodi RHMZ i dodaje:

- U ponedeljak će preovlađivati sunčano vreme uz slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23.

Foto: Kurir/D. Č.

Promena vremena od utorka

U utorak će i dalje biti toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti, dok će u drugom delu dana biti ponegde i sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

- Vetar slab, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od tri do devet, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U sredu promenljivo oblačno i malo hladnije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima i to u južnim i centralnim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od šest do 11, a najviša dnevna od 16 na severozapadu do 20 stepeni Celzijusovih na jugoistoku zemlje.

RHMZ najavljuje promenljivo oblačno, svežije i pretežno suvo vreme. U južnim i istočnim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom. Od sledeće nedelje i toplije.

Kišovito vreme od srede

Prognoza Marka Čubrila

Biometeorološka prognoza za nedelju Očekuju se povolјne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. Blagi oprez se savetuje astmatičarima. Glavobolјa, zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je da bi se relativno hladno vreme moglo zadržati do oko 7. maja nakog čega je moguće osetno otopljenje.

- Od utorka pa sve do kraja nedelje bi se ka nama spuštao relativno hladan vazduh iz Rusije, ali su trenutno modeli odustali od ciklona te se količina padavina drastično smanjila. Kiše bi bilo povremeno, ali ni blizu kao što se pre nekoliko dana činilo dok bi maksimumi bili znatno ispod proseka. U sredu bi se kretali od devet na severozapadu do 17 na jugoistoku, a narednih dana najčešće od osam do 15 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao: