Ovogodišnji april doneo je veoma promenljivo vreme i ogromne temperaturne razlike. Prave prolećne dane sa temperaturama iznad 20 stepeni, smenjivali su hladni prodori, a u jutarnjim časovima i pojava mraza.

Mraz je na mnogim parcelama već učinio štetu, što će umanjiti prinose, ali još veća opasnost leži u tome što se mraz javlja i poslednjih dana, iako smo već uveliko na sredini proleća, navodi se u meteorološkoj prognozi Đorđa Đurića.

Reč je uglavnom o prizemnom mrazu, tako da nema opasnosti po voće, a u opasnosti su najviše nezaštićene poljoprivredne kulture pril tlu.

Iako je jučerašnji dan doneo Srbiji letnjih 27 stepeni, prema kraju dana usledio je prodor hladnije vazdušne mase, u vidu jakog i olujnog severozapadnog vetra, koji su deo snažnog sistema i ciklona sa istoka Evrope.

Preko našeg područja je prešao periferni deo ovog sistema.

Noć iza nas bila je vedra, vetar je oslabio, a sve to dovelo je do jakog izračivanja vazduha i hlađenja.

Minimalna temperatura ovog jutra kretala se od 1 do 7 stepeni, dok je na Pešteru bilo mraza i na 2 metra iznad tla.

U pojedinim predelima jutros je bilo i prizemnog mraza, naročito u centralnim, južnim i jugoistočnim delovima Srbije i u kotlinama.

Pred nama je sunčan i topliji dan, ali nešto svežije nego juče.

Maksimalna temperatura biće oko 20 stepeni.

Utorak će doneti novo otopljenje, ali kratkog daha.

U sredu stiže jako pogoršanje vremena sa padavinama.

Uslediće prodor osetno hladnije vazušne mase.

U četvrtak prema kraju dana u svim delovima Srbije uslediće razvedravanje.

Nažalost,1. maj jutro doneće ne samo prizemni mraz, već pojedinim predelima u dolinama i kotlinama, a pre svega i na planinama i mraz na 2 metra iznad tla, što bi moglo biti pogubno po poljoprivredne i ratarske kulture.

Kurir/ Telegraf.rs

