Slušaj vest

Rituali vlaške magije na našim prostorima nisu menjani vekovima, kao ni način prenošenja bajalica.

Vlasi su skrivali svoju magiju, koja je bila žestoko osuđivana od strane crkve, kao i svaki vid bavljenja ezoterijom.

Poznato je da najjače vlaške vračare ne stanuju u luksuznim vilama, ne voze besna kola, niti se kite slavom preko medija. One žive povučeno, a često i otuđeno po planinama ili selima.

Ekipa portala "Espreso" u selu Jabukovac pre nekokoliko godina pronašla je kraljicu vlaške magije - Jovanku Žiteu.

Foto: Filip Plavčić

Kada smo meštanima Jabukovca pomenuli Jovanku, naišli smo na osude, ali i strah koji nisu mogli da sakriju. "Šta će vam ta vračara, eno vam je na kraju sela, imate i oznaku, pa je sami nađite", rekao nam je jedan od seljaka koga smo zatekli ispred svoje kuće.

Kada nas je ugledala Jovanka nam je uputila par pogrdnih reči iznervirana činjenicom smo došli pred praznike. Nije želela da izađe iz kuće, ali kada je čula da smo novinari, rekla je da otvorimo kapiju.

U malom dvorištu obraslom travom i prepunom starudije, stajala je Jovanka Žitea. Iznenađena što je ne pitamo za bajanje, već želimo da saznamo više o njoj, dozvolila nam je da sednemo.

- Moj život je prepun priča i lepih i ružnih, nailazim na osude, ali me komšije vole, uverena je Jovanka.

Njena sposobnost da baja i vrača desila se, kako tvrdi, nakon što je preživela udar groma.

Čuvala sam ovce po vedrom vremenu na poljani kada se odjednom naoblačilo nakon čega je počela kiša. Nakon toga je udario grom blizu mene i zamalo me ubio. Isto veče su mi u san došle tri vile, koje su me i spasile od groma, a tražile su mi da od tog dana spašavam narod.

Baka Jovanka gleda pomoću karata koje su, kaže, najiskrenije, jer kukuruz i pasulj hoće da prevare“.

- Ko god da pređe prag, moram da mu pomognem, osim kad su praznici, tada ne bajam. Jednom sam odbila ženu koja je došla po pomoć i isto veče su me vile upozorile da to ne smem da radim. Od tog dana nije došao onaj kome nisam pomogla, objašnjava Jovanka.

Ona je istakla da svako ko dođe mora da bude kršten, uključujući i decu osobe kojoj je potrebna pomoć jer u suprotnom crna magija se prenosi na mlađu generaciju.

Ono što je retko kome poznato je privatan život najpoznatije vlaške vračare na ovim prostorima.

Jovanka Žitea ima više od 84 godine, ali na smernici ka njenoj kući piše "Jovanka D" zbog imena Dodonja, njenog čukundede koga je obožavala. Odrasla je u porodici sa dva brata i bila je najmlađe dete. Kako kaže tada se sve davalo najmlađem detetu tako da nije oskudevala ni u čemu.

Ona je meštanka sela Jabukovac, tu se rodila, živi i umreće jer nema nameru da ga ikada napusti.

Jovanka Žitea se tri puta udavala, a sada živi sa jednim od dva sina koje je rodila - Vojom koji je podržava u svemu, a kome je najveći hobi čitanje knjiga o ezoteriji. Vojin otac je ujedno i Jovankin prvi muž koji je srpske nacionalnosti, a od koga se razvela jer ju je prevario sa konobaricom koju je, kako Jovanka kaže, "skinuo sa šipke".

Od drugog se sporazumno razvela jer "im nije išlo", a on je takođe bio Srbin. Njen treći muž je bio rumunske nacionalnosti i njega je ostavila jer ju je terao da se presele u drugo selo, što ona nije želela.

- Svima njima sam rekla, budete li izašli kroz onu kapiju, više nikada nećete kročiti unutra, i zaista, više ih nikada nisam videla, priča nam Jovanka Žitea.

Nakon naše konstatacije da je sigurno bila poželjna i privlačna žena čim se tri puta udavala, ali i odbijala brojne muškarce, Jovanka nam je svoju "popularnost" objasnila kroz horoskop.

- Znate nije to da bajanja, ja se u tom vreme nisam bavila vradžbinama, pogotovo dok sam bila sa prvim mužem, tada je magija bila zabranjena. Ja sam u horoskopu škorpija, a žene u tom znaku umeju da budu fatalne po muškarace, samouvereno nam je rekla Jovanka.

Kaže da ne žali ni za čim u životu i da je ne pogađa stav crkve kada je ona pitanju jer od nečega mora da se živi.

- Htela sam da se pričestim i sperem svoje grehove, ali su mi u crkvu zabranili ulaz. Rekli su mi ne žele da ispovedaju vračare i da ne smem da kročim tamo. To me nije pogodilo jer ja imam direktnu vezu sa Bogom, kaže Jovanka.

Kao što nam je više puta napomenula, ona se na bavi crnom, već belom magijom. Skida crnu magiju, predviđa gledanjem u karte i nudi rešenje očajnima kojih kako kaže ima dosta. Baka Jovanka je ugostila Srbe, Rumune, Grke, Ruse, što su nam potvrdili i ostali meštani Jabukovca.