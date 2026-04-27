Slušaj vest

Povodom aktuelnih informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP-a Srbije upozorila je građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara.

Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla da pristupe podacima kao što su imena, kontakt informacije i detalji rezervacija. Ovi podaci mogu biti iskorišćeni za ciljane prevare i fišing napade.

MUP upozorava na povećan rizik od zloupotreba i prevara

Iako, prema navodima kompanije, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, nadležni upozoravaju da i ostale informacije mogu poslužiti za pokušaje prevare, u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenje dodatnih uplata.

Zbog toga MUP apeluje na građane koji su koristili ovu platformu i unosili podatke o platnim karticama da obrate posebnu pažnju na sve transakcije. U slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti, potrebno je odmah kontaktirati banku i blokirati karticu.

Građanima se takođe savetuje da razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita za internet plaćanja, da nikada ne dostavljaju podatke o karticama putem mejla, SMS poruka ili aplikacija za dopisivanje, kao i da budu posebno oprezni sa porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se traži hitna uplata ili "verifikacija" kartice.

Nadležni podsećaju da su i ranije zabeleženi slučajevi zloupotrebe podataka kroz lažno predstavljanje smeštajnih objekata, pri čemu prevaranti koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi svoje poruke učinili uverljivijim.

Ukoliko građani primete neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, neophodno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.