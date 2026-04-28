Slušaj vest

Neki odnosi završe se mnogo pre nego što dođe kraj. Bez razgovora, bez objašnjenja, bez prilike da se poprave.

Jedan otac i sin bili su razdvojeni čitavih 30 godina, a nekoliko rečenica koje je sin napisao nakon očeve smrti ukazalo je na ogromnu dramu koja je dovela do prekida kontakta.

"U utorak mi je umro otac. U sredu sam ga video prvi put posle tačno 30 godina, u mrtvačnici. Novine nezvanično saznaju da je reč o beskućniku. Dali su mi sve što je imao: dva brijača, ogledalce, sapun, tri evra, nekoliko kutija lekova, ličnu kartu, paklicu Drine, upaljač...", napisao je na X jedan sugrađanin.

Foto: X printscreen

Ipak, na sahrani je učinio ono što je red. Nosio je kovčeg. Stajao nad grobom. Poljubio krst.

"Ispratio sam ga! Oca kog nisam imao... Iako nisam osećao gubitak - sa tim gubitkom sam živeo celog života - nosio sam kovčeg jer - "valja se". Ni sam ne znam zašto, poljubio sam krst i šapnuo: "Opraštam ti". Iako možda nije to zaslužio. Grobnica je zatvorena pur penom. Bio je to kraj!", dodao je.

Reakcije su, očekivano, bile podeljene.

Jedni su u njegovim rečima videli hladnoću i nerazumevanje.

Foto: Rüdiger Rebmann / Panthermedia / Profimedia

"Ne razumem te. Otac je svetinja, i majka. Gde si bio 30 godina? Šta ti njemu ima da opraštaš? Trebalo je da kažeš: "Oprosti mi, molim te", glasio je jedan od komentara.

Ali odgovor koji je usledio razbio je svaku površnu osudu:

"Drago mi je što niste iskusili nasilje u porodici i što nemate takve traume."