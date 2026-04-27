Promenljivo prolećno vreme nastavlja se i narednih dana, uz smenu sunčanih perioda, naoblačenja i povremenih padavina, dok meteorolozi upozoravaju i na mogućnost zahlađenja i pojave jutarnjeg mraza početkom maja.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas tokom dana se očekuje na severu umereno oblačno, dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo.

- Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje sa severa će se proširiti i na ostali deo zemlje ali će se zadržati uglavnom suvo vreme dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 25 - navodi RHMZ.

Zatim svežije, a u petak ponegde i sa slabim prizemnim mrazem u jutarnjim satima.

Novo naoblačenje

- U sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Zatim (od 30.04. do 05.05.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala u većem delu zemlje suvo vreme, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju samo do petka na jugoistoku i istoku Srbije. Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice ponovo toplije - saopštio je RHMZ.

Prema prognozi Marka Čubrila, koji se bavi meteorologijom, od srede se očekuje zahlađenje.

- Ponovo će biti moguć planinski sneg, dok oko 1. maja postoji opasnost od kasnih mrazeva. Zatim bi polako otopljavalo, ali posle 08.05. jutarnji ECMWF ponovo vidi dosta hladno vreme, na sreću za sada nije podržan u svojim ansamble članovima - navodi Čubrilo na Fejsbuku.

Na primorju i do 27

Do srede jutra sveža, a dani pretežno sunčani uz maksimume od 14 do 24, a na primorju i oko 27 ponegde.

- Vetar će biti slab. Samo ponegde u planinskim predelima postoji verovatnoća pojave lokalnog pljuska. Od srede se sa severa Evrope očekuje spuštanje hladnog ali relativno suvog vazduha te će uz naoblačenje biti prolazne kiše ali se obilnije padavine očekuju samo na planinama središnjog i možda južnog dela regiona gde bi preko 1000mnv ponovo moglo biti i snega. Počeće severni vetar, dok će se maksimumi oko 30.04. kretati od 5 do 12 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka - ističe Čubrilo.

Početkom maja se povremena kiša ili pljusak mogu očekivati i istočnim i središnjim delovima regiona dok bi nad ostalim predelima bilo suvo ali vrlo hladno u jutarnjim časovima.