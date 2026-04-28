Slušaj vest

Pronađena je trideset-sedmogodišnja Anđela Mihajlović iz Beograda, koja je nestala u nedelju oko 8 časova i 25 minuta na stajalištu Zeleni venac. Kako se saznaje, ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice.

Devojka je bez dokumenata i bosa pronađena u ulici Kneza Miloša.

Koje su poslednje informacije o ovom slučaju i šta može da stoji iza ovoga, za emisiju "Redakcija" objasnio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Kada se pogleda kolika je moć društvenih mreža, jasno je koliko brzo ovakve priče dobijaju pažnju javnosti. Ovde je reč o ženi staroj 37 godina koja je došla iz Novog Sada. Prema izjavi njene majke, došla je na psihoterapiju, odnosno na razgovor zbog određenih problema u životu. Moguće je, s obzirom na njene godine i okolnosti, da je u pitanju i ljubavni problem, ali ne treba spekulisati - rekao je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti

"Kretala se u radijusu od 200 do 300 metara"

Uprkos brojnim informacijama i svedočenju o njenom ograničenom kretanju oko Zelenog venca i Ulice kneza Miloša, ključni detalji o njenom nestanku i dalje ostaju nejasni, objasnio je.

- U međuvremenu su se pojavile različite informacije koje su u narodu ponovo probudile taj "detektivski" instinkt. Komentara je bilo na hiljade, sa raznim teorijama i pretpostavkama. Međutim, ono što je činjenica jeste da se, prema rečima jednog vozača autobusa koji ju je video na Zelenom vencu, kretala u radijusu od 200 do 300 metara. Na primer, udaljenost odatle do Ulice kneza Miloša upravo je tolika, što ukazuje da se nije značajno udaljavala sa tog područja. To i dalje ostaje misterija - gde je bila tokom tih 20 do 48 sati.

Kako kaže, smatra da članovi porodice, pre svega majka, ali i brat i snaja koji su se pojavljivali u javnosti, verovatno imaju određena saznanja o tome gde je bila i šta se dešavalo. Majka je, na primer, ponudila da dođe u Beograd i policiji dostavi njene kontakte, iako je to mogla učiniti i u Novom Sadu.

- U svakom slučaju, reč je o neobičnoj i kompleksnoj situaciji. Može se povezati sa njenim dolaskom kod lekara, što ukazuje da je imala određeni problem, kakav god on bio. Važno je naglasiti da su je pronašle dve devojke, a značajnu ulogu u širenju informacija imali su mediji.

1/6 Vidi galeriju Misteriozni trag pored automobila nestale Anđele Foto: Facebook, Nemanja Nikolić

- Ovakvi slučajevi su se u našem društvu, pa i u Beogradu, ranije često završavali tragično. Zato postoji opšte olakšanje što se ovaj slučaj završio srećno. Prema nekim informacijama, prvu noć je provela u svojim kolima, bez elemenata krivičnog dela poput pljačke. Detalje će, po potrebi, utvrditi policija, ali najvažnije je da je ovaj slučaj imao pozitivan ishod. Ostaje da se vidi da li će biti dalje istrage - za "Redakciju", zaključio je Spasić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs