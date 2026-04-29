U Srbiji će 29. aprila preovladavati oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok su u brdsko-planinskim predelima mogući i kratkotrajni lokalni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom noći na visokim planinama kiša će prelaziti u sneg. Duvaće slab do umeren severni vetar, koji će u drugom delu dana ponegde biti pojačan.

Jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 14 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe, kratkotrajne kiše u pojedinim delovima grada. Najniža temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

U četvrtak se očekuje razvedravanje prvo na severu i zapadu zemlje, gde će veći deo dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima zadržaće se oblačno vreme, ali uz postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Od petka do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uslovi za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.