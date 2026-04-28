Vožnja u kontrasmeru je najgori prekršaj i nema nikakvog opravdanja za nju, kaže za Kurir Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, povodom jučerašnje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu Ruma-Šabac.

- Ukoliko se vozaču slučajno dogodi da uđe u kontrasmer na auto-putu neophodno je da se odmah strane u zaustavnu traku. Treba uključiti sva četiri migavca i čekati pogodan trenutak kada nema nijedno vozilo u vidokrugu da se vozilo okrene i krene u pravom pravcu u kome je vožnja dozvoljena - naglašava prof. dr Vujanić i dodaje:

- Ukoliko se pak nađete u situaciji da vidite vozilo koje ide ka vama odnosno da se nalazi u kontrasmeru neophodno je videti da li je moguće da izbegnete sudar. U takvim situacijama se može desiti da vozilo udari u vas i ako ste zaustavljeni. Ta situacija je prosto neverovatna. Nemoguće je da vozač ne vidi da vozi u kontra smeru, nema nikakvog opravdanja za tako nešto.

Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, nesreća na auto-putu Šabac–Ruma dogodila se svega nekoliko minuta nakon što je na Vajber grupama za vozače objavljeno upozorenje da se tamno-sivi "ford" kreće u kontrasmeru brzinom od oko 130 kilometara na sat. U 12.57 časova stigla je poruka upozorenja, a već oko 13.00 došlo je do direktnog sudara sa "golfom“ u kojem su se nalazile četiri mlade osobe iz Šapca, koje su, prema nezvaničnim informacijama, bile na putu ka Sloveniji.

Šta raditi ako se nalazite u kontra smeru Odmah usporite, stanite u zaustavnu traku i uključite sva četiri

Nemojte se "provlačiti“ između vozila

Nemojte nastavljati vožnju tražeći izlaz

Ako nema zaustavne trake, sklonite se maksimalno uz ivicu kolovoza

Saobraćajna nesreća kod Rume