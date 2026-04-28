Šta da radite ako se nađete u kontrasmeru na auto-putu? Jedna greška može da vas košta života
Vožnja u kontrasmeru je najgori prekršaj i nema nikakvog opravdanja za nju, kaže za Kurir Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, povodom jučerašnje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu Ruma-Šabac.
- Ukoliko se vozaču slučajno dogodi da uđe u kontrasmer na auto-putu neophodno je da se odmah strane u zaustavnu traku. Treba uključiti sva četiri migavca i čekati pogodan trenutak kada nema nijedno vozilo u vidokrugu da se vozilo okrene i krene u pravom pravcu u kome je vožnja dozvoljena - naglašava prof. dr Vujanić i dodaje:
- Ukoliko se pak nađete u situaciji da vidite vozilo koje ide ka vama odnosno da se nalazi u kontrasmeru neophodno je videti da li je moguće da izbegnete sudar. U takvim situacijama se može desiti da vozilo udari u vas i ako ste zaustavljeni. Ta situacija je prosto neverovatna. Nemoguće je da vozač ne vidi da vozi u kontra smeru, nema nikakvog opravdanja za tako nešto.
Podsetimo, nesreća na auto-putu Šabac–Ruma dogodila se svega nekoliko minuta nakon što je na Vajber grupama za vozače objavljeno upozorenje da se tamno-sivi "ford" kreće u kontrasmeru brzinom od oko 130 kilometara na sat. U 12.57 časova stigla je poruka upozorenja, a već oko 13.00 došlo je do direktnog sudara sa "golfom“ u kojem su se nalazile četiri mlade osobe iz Šapca, koje su, prema nezvaničnim informacijama, bile na putu ka Sloveniji.
Šta raditi ako se nalazite u kontra smeru
- Odmah usporite, stanite u zaustavnu traku i uključite sva četiri
- Nemojte se "provlačiti“ između vozila
- Nemojte nastavljati vožnju tražeći izlaz
- Ako nema zaustavne trake, sklonite se maksimalno uz ivicu kolovoza
Šta nikako ne treba ne raditi:
- Ne praviti polukružno okretanje nasred trake ukoliko ima vozila. Vozila na auto-putu kreću se velikom brzinom, malo je vozača koji mogu da procene brzinu.
- Ne voziti unazad.
- Ne ubrzavati da biste "brže izašli" sa pogrešne deonice.
- Ako vidite da vam neko dolazi u susret:
- Sklonite se maksimalno desno.
- Pokušajte da signalizirate (svetla, sirena).
- Budite spremni da stanete.