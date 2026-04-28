Slušaj vest

Vožnja u kontrasmeru je najgori prekršaj i nema nikakvog opravdanja za nju, kaže za Kurir Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, povodom jučerašnje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu Ruma-Šabac.

- Ukoliko se vozaču slučajno dogodi da uđe u kontrasmer na auto-putu neophodno je da se odmah strane u zaustavnu traku. Treba uključiti sva četiri migavca i čekati pogodan trenutak kada nema nijedno vozilo u vidokrugu da se vozilo okrene i krene u pravom pravcu u kome je vožnja dozvoljena - naglašava prof. dr Vujanić i dodaje:

- Ukoliko se pak nađete u situaciji da vidite vozilo koje ide ka vama odnosno da se nalazi u kontrasmeru neophodno je videti da li je moguće da izbegnete sudar. U takvim situacijama se može desiti da vozilo udari u vas i ako ste zaustavljeni. Ta situacija je prosto neverovatna. Nemoguće je da vozač ne vidi da vozi u kontra smeru, nema nikakvog opravdanja za tako nešto.

Milan Vujanić
Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, nesreća na auto-putu Šabac–Ruma dogodila se svega nekoliko minuta nakon što je na Vajber grupama za vozače objavljeno upozorenje da se tamno-sivi "ford" kreće u kontrasmeru brzinom od oko 130 kilometara na sat. U 12.57 časova stigla je poruka upozorenja, a već oko 13.00 došlo je do direktnog sudara sa "golfom“ u kojem su se nalazile četiri mlade osobe iz Šapca, koje su, prema nezvaničnim informacijama, bile na putu ka Sloveniji.

Šta raditi ako se nalazite u kontra smeru

  • Odmah usporite, stanite u zaustavnu traku i uključite sva četiri 
  • Nemojte se "provlačiti“ između vozila
  • Nemojte nastavljati vožnju tražeći izlaz
  • Ako nema zaustavne trake, sklonite se maksimalno uz ivicu kolovoza
Saobraćajna nesreća kod Rume Foto: Kurir

Šta nikako ne treba ne raditi:

  • Ne praviti polukružno okretanje nasred trake ukoliko ima vozila. Vozila na auto-putu kreću se velikom brzinom, malo je vozača koji mogu da procene brzinu.
  • Ne voziti unazad.
  • Ne ubrzavati da biste "brže izašli" sa pogrešne deonice.
  • Ako vidite da vam neko dolazi u susret:
  • Sklonite se maksimalno desno.
  • Pokušajte da signalizirate (svetla, sirena).
  • Budite spremni da stanete.
Ne propustiteHronika"IZVLAČILI SU IH IZ SMRSKANOG AUTA" Novi detalji stravične nesreće kod Rume, ovo je auto u koji se zakucao vozač ubica! (foto)
ruma.jpg
HronikaUŠAO U KONTRASMER I ZAKUCAO SE U AUTO, TROJE POGINULO! Prve slike jezivog sudara kod Rume, auto prepolovljen! (foto, video)
Srbija"Oduzeti dozvolu doživotno" Na najopasnijem putu preko Fruške Gore čovek vozi u suprotnom smeru (FOTO)
saobraćajna policija
HronikaŽENA (30) BEZ DOZVOLE VOZILA U KONTRASMERU! Policija u Kragujevcu je brzo pronašla i privela - pogledajte kako je ugrozila druge učesnike u saobraćaju (VIDEO)
Screenshot 2025-04-03 230204.jpg