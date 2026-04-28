Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od jednog do tri sata.AMSS je naveo da kamioni na prelazima Batrovci, Šid i Bezdan sa Hrvatskom čekaju oko tri sata da izađu iz Srbije.

Dodaje se da kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata, a na prelazu Gradina sa Bugarskom jedan sat da napuste Srbiju.