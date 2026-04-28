Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od jednog do tri sata.AMSS je naveo da kamioni na prelazima Batrovci, Šid i Bezdan sa Hrvatskom čekaju oko tri sata da izađu iz Srbije.

Dodaje se da kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata, a na prelazu Gradina sa Bugarskom jedan sat da napuste Srbiju.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", navodi se u saopštenju.

Ne propustiteInfoBiz(MAPA) U Beogradu se otvara stanica "Beograd jug": Imaće čak 13 novih perona! Ovo je sve što treba da znate
Trase Linija
DruštvoLeto na zimskim gumama: Zašto je to najskuplja greška koju možete da napravite i da li su "all-season" gume prevara?
zimske-gume-vozaci-nisu-obavezne-gume-shutterstock.jpg
BeogradKOMPLETNA PROMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U BULEVARU DESPOTA STEFANA, DETALJAN VODIČ Radovi kreću sutra a završavaju se sledeće godine
Beograd stajalište autobusa saobraćaj GSP
InfoBizVratite vozačku dozvolu na 5 godina i dobićete 25.000 evra! Ministarstvo saobraćaja preduzelo ovaj korak zbog ogromnih gužvi - evo koja je procedura
88.jpg