Nakon kratkotrajnog zahlađenja sledi otopljenje, a naredne sedmice maksimalne dnevne temperature ići će i do 27 stepeni!

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, navodi da se do kraja nedelje očekuje relativno sveže vreme, dok 1. maja postoji opasnost od pojave kasnog mraza.

- Zatim sledi otopljenje i oko 6. maja bi maksimumi išli i na oko 27 stepeni celzijusa. Osveženje uz kišu i pljuskove je moguće oko 10. maja. U sredu se tokom dana očekuje prolazno naoblačenje, ponegde uz slabu kišu, ali se akumulacije preko 7mm uglavnom ne očekuju, a biće dosta oblasti gde neće pasti ni 3mm taloga - naveo je Čubrilo na svom Fejsbuk nalogu.

Moguć i sneg

Nešto više padavina u planinskom delu jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, istočne BiH, kao i na severu Crne Gore i tamo bi se akumulirarlo do oko 25mm u proseku.

- Nad ovim oblastima koje su preko 900mnv je od srede posle podne do četvrtka sredinom dana moguć i sneg. Nad ostalim delom regiona u četvrtak uglavnom suvo ili relativno hladno uz severni vetar i buru duž Jadrana. U sredu maksimumi od 9 na zapadu Hrvatske od oko 18 na istoku Srbije, a u četvrtak od 5 do 12 stepeni Celzijusa - ističe Čubrilo.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Razvedravanje i slabljenje vetra bi u noći ka petku nad većim delom regiona spustilo minimume ispod 4 stepena Celzijusa, tako da će nažalost biti povoljnih uslova za pojavu prizemnih mrazeva od -2 stepena Celzijusa, posebno u konkavni oblicima reljefa, van većih gradskih celina i tamo gde veći deo te noći bude vedar.

Temperature i do 27 stepeni

- Posle vrlo hladnog jutra 1. maja tokom dana uglavnom sunčano uz malu oblačnost ali relativno sveže uz maksimume koji bi se kretali od 9 do 17 stepeni Celzijusa. Do 05. maja jutra sveža ali uz manju opasnost od pojave kasnog mraza, a tokom dana toplije ali i dalje relativno sveže. Oko 05. maja će dnevni maksimumi dostizati oko 22 stepena Celzijusa, a koj dan kasnije i oko 27 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo i dodao:

- Pogoršnje vremena uz kišu, grmljavinske pljuskove i manje osveženje je moguće oko 10. maja. Posle još jednog naleta kasnog, hladnog, vremena deluje da definitivno ulazimo u kasno prolećno i rano letnje vreme.