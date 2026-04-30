Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu saopštilo je da su u periodu od 24. do 26. aprila 2026. godine sprovedene pojačane kontrole hrane na pijacama u Južnobačkom okrugu, sa ciljem zaštite zdravlja potrošača i unapređenja bezbednosti hrane.

Na Kvantaškoj pijaci u Novom Sadu, 24. aprila, inspektori su iz prometa uklonili ukupno 422,1 kilogram nebezbedne hrane životinjskog porekla, uključujući proizvode bez deklaracije, sa isteklim rokom i zdravstveno neispravne proizvode, a sva roba je upućena na neškodljivo uništenje, navodi se u saopštenju.

Dan kasnije, 25. aprila, na pijaci u Beočinu otkriveno je dodatnih 124,7 kilograma nebezbednih proizvoda životinjskog porekla, domaćeg i uvoznog porekla, bez odgovarajuće deklaracije, a i ova hrana je povučena iz prometa uz nalog za neškodljivo uništenje.

Pored toga, na pijaci "Najlon" u Novom Sadu, 26. aprila, inspekcija je utvrdila prisustvo neregistrovanih subjekata i iz prometa uklonila još 185,48 kilograma nebezbedne hrane, čime je sprečeno njeno dalje plasiranje potrošačima, dodaje se u saopštenju.

Takođe, 25. marta 2026. godine u Beogradu, inspektori su utvrdili nepravilnosti u izlaganju i prodaji proizvoda životinjskog porekla, uključujući neadekvatne uslove čuvanja, nedeklarisane proizvode i neobeležena jaja.

Sva zatečena hrana proglašena je nebezbednom, povučena iz prometa i upućena na neškodljivo uništenje, napominje se u saopštenju.