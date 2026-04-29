vožnja u kontrasmeru

Saobraćajni stručnjak Vladimir Jevtić upozorio je na potrebu uvođenja savremenih sistema koji bi sprečili ulazak vozila u suprotan smer, ističući da su čeoni sudari među najopasnijim nezgodama i da je stanje u saobraćaju u Srbiji i dalje ozbiljno, uz zabrinjavajuće pojave na društvenim mrežama.

O ovim često kobnim situacijama, a i razlozima zašto pojedini vozači voze u kontrasmeru, za "Redakciju", otkrio je dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Nažalost, saobraćajne nezgode i ovakve situacije postale su gotovo "servisne informacije." Uglavnom, posle vremenske prognoze, saopštavamo i podatke o broju poginulih u prethodnom danu u rizičnim situacijama. Razloga ima više, ali ključni su nepromišljenost vozača i nepoštovanje saobraćajne signalizacije. U takvim situacijama vozači često ulaze u paniku, pokušavajući da pronađu izlaz i da što brže izađu, ne shvatajući da time dodatno povećavaju rizik od nezgode - počeo je Jevtić.

dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

"Potrebni su sistemi koji bi onemogućili ulazak u kontrasmer"

Kako je rekao, u ovakvim okolnostima rizik od smrtnog ishoda je izuzetno visok, jer su brzine velike, a najčešće dolazi do čeonih sudara.

- Smatram da moramo raditi na tome da se smanji mogućnost da vozač uopšte dođe u takvu situaciju. Potrebni su savremeni sistemi koji bi fizički ili tehnički onemogućili ulazak u suprotan smer. Takva rešenja već postoje u svetu i trebalo bi ih primeniti i kod nas.

Podsetiću da smo prošle godine imali 484 poginula lica u saobraćaju u Srbiji, a od početka ove godine već 17 poginulih motociklista. Situacija je ozbiljna i apelujem na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno fokusirani. U gužvama i ubrzanom ritmu lako dolazi do propusta u uočavanju signalizacije, a nakon toga je kasno govoriti o krivici.

- Građane posebno brinu tvrdnje da je reč o TikTok izazovima, pa čak i o navodnim opkladama u iznosima od 100 do 500 evra za vožnju u kontra smeru - ovo apsolutno mora da bude predmet istrage, jer ovde nisu ugroženi samo učesnici u takvim izazovima, već i drugi učesnici u saobraćaju.

Društvene mreže predstavljaju ozbiljan problem. Imao sam primer iz Hrvatske, gde je jedan TikToker vozio velikom brzinom kroz naselje, nakon čega je slučaj procesuiran i korišćen kao dokazni materijal u postupku. Takve stvari su veoma opasne, a mladi često nisu svesni posledica.

Nakon saobraćajnih nezgoda, kada se vide posledice u urgentnim centrima i kada porodice ostanu bez svojih članova, tek tada dolazi do svesti o težini situacije. Uvek postoji stav "neće meni da se dogodi", ali statistika pokazuje suprotno. Naš zakon mora biti spreman da procesuira i objave na internetu koje promovišu opasnu vožnju, jer takvi sadržaji direktno utiču na mlade, naveo je.

- Ako govorimo o brzini od 130 km/h, vozilo za jednu sekundu pređe oko 36 metara. U takvoj situaciji ne postoji jednostavan savet kako reagovati. To je tzv. opasna iznenadna situacija, gde vozač ne može da očekuje takvo ponašanje drugog učesnika. To je kao kada bi u sportu, recimo fudbalu, neko iznenada počeo da igra rukama umesto nogama - pravila prestaju da važe u trenutku kada se neko ponaša potpuno neočekivano.

U takvim slučajevima reakcije su izuzetno ograničene i često zavise od faktora sreće. Zato je ključno da se tehničkim i infrastrukturnim rešenjima u potpunosti spreči mogućnost ulaska u suprotan smer - za Kurir televiziju, zaključio je Jevtić.

