Današnji dan u Srbiji obeležiće naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz postepeno zahlađenje tokom dana. Prema najnovijoj prognozi Đorđa Đurića, padavinska i oblačna zona premeštaće se sa severa ka jugu zemlje.

Na jugu i jugoistoku veći deo dana biće uglavnom suvo i toplije, uz povremene sunčane intervale, dok se u večernjim satima očekuje dolazak padavina i pad temperature. Maksimalne dnevne vrednosti kretaće se od oko 14 stepeni u centralnim i zapadnim predelima do oko 22 stepena na jugoistoku Srbije.

10 do 15 centimetara snega novog na planinama

Sa severoistoka stiže i prodor hladnije vazdušne mase, pa se u četvrtak očekuje potpuno drugačija slika vremena. Na severu zemlje biće suvo uz sunčane periode, dok će u ostalim predelima padati kiša i pljuskovi, a na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije očekuje se i sneg, uz mogućnost da padne 10 do 15 centimetara.

Snežna granica spustiće se i na oko 1000 metara nadmorske visine, lokalno na jugu i niže, pa će uslediti i vrlo hladan dan. Temperature će se kretati od oko 6 stepeni na jugu do oko 16 stepeni na severu, dok će u Beogradu biti do 15 stepeni. Tokom večeri očekuje se razvedravanje u većem delu zemlje.

U noći ka petku dolazi do izraženog hlađenja, pa se očekuje prizemni mraz u mnogim predelima, a lokalno i mraz na dva metra iznad tla. Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 5 stepeni, a ponegde i ispod nule, zbog čega se savetuje zimska garderoba jer će utisak biti kao da je kraj novembra.

Problem za poljoprivrednike

Najveća opasnost očekuje se za poljoprivredne i ratarske kulture, pa je neophodno pratiti upozorenja nadležnih službi i postupati u skladu sa njima.

Za Prvi maj malo toplije

U petak tokom dana očekuje se sunčano i malo toplije vreme, ali i dalje sveže za ovo doba godine, uz prolaznu oblačnost i povremene pljuskove u južnim i centralnim krajevima. Maksimalne temperature biće od oko 10 stepeni na jugu do 18 na severu, dok će u Beogradu dostići oko 16 stepeni.

Od vikenda sledi postepeni porast temperature i povratak toplijeg vremena, a sledeće sedmice očekuje se pravo proleće, sa temperaturama oko 25 stepeni i povremenim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.