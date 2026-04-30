Slušaj vest

Iako je toplije i stabilnije vreme obeležilo prethodne nedelje u Srbiji, kraj aprila i početak maja donose neočekivan obrt koji se retko javlja u ovom periodu godine. Već od danas stižu svežija jutra i večeri, pa će laganija garderoba morati da ustupi mesto toplijim slojevima.

Za naglu promenu zadužen je specifičan raspored vazdušnog pritiska u atmosferi, poznat kaoOmega blok, koji se formira iznad Severnog Atlantika i Grenlanda.

Stoga, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za prvomajske praznike očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature. Uranak će biti hladan i mestimično sa mrazom, a očekuju se kiša i pad temperature.

Ali, kako je istakao meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju, subota i nedelja doneće sunčano i umereno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 18 do 23 stepena, u zavisnosti od mesta i nadmorske visine.

- U ranim jutarnjim satima temperature će se kretati između pet i šest stepeni, a lokalno je moguć i slab mraz, do minus jedan ili dva stepena, uglavnom u kotlinama i planinskim predelima - rekao je Todorović.

Nedeljko Todorović
Foto: Kurir Televizija

U višim predelima, iznad 1.200 do 1.300 metara nadmorske visine, postoji mogućnost i za sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za ovo doba godine uobičajena pojava.

S druge strane, u nižim krajevima mraz je malo verovatan zbog oblaka i vetra koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha.

RHMZ vremenska prognoza
Foto: RHMZ

"Omega blok" donosi arktički udar

Ovaj snažan sistem visokog pritiska blokira uobičajene zapadne struje koje donose topliji vazduh, pa umesto toga dolazi do prodora hladne arktičke mase duboko u Evropu.

Vetar u gradu foto Jakov Milosevic 1.JPG
Foto: Jakov Milošević

Dok će zapadni delovi kontinenta, poput Španije i Francuske, ostati pod uticajem toplijeg vremena, Balkan i istočna Evropa biće na udaru naglog zahlađenja.

Najveći problem ne predstavlja samo pad temperature, već i potencijalne posledice po poljoprivredu.

Topli dani početkom aprila podstakli su rano cvetanje biljaka, pa bi nagli pad temperature mogao da izazove ozbiljnu štetu na voću i usevima.

Stabilizacija vremena i porast temperature očekuju se tek od 4. maja.

Kurir.rs/RHMZ

