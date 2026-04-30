Iako je toplije i stabilnije vreme obeležilo prethodne nedelje u Srbiji, kraj aprila i početak maja donose neočekivan obrt koji se retko javlja u ovom periodu godine. Već od danas stižu svežija jutra i večeri, pa će laganija garderoba morati da ustupi mesto toplijim slojevima.

Za naglu promenu zadužen je specifičan raspored vazdušnog pritiska u atmosferi, poznat kaoOmega blok, koji se formira iznad Severnog Atlantika i Grenlanda.

Stoga, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za prvomajske praznike očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature. Uranak će biti hladan i mestimično sa mrazom, a očekuju se kiša i pad temperature.

Ali, kako je istakao meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju, subota i nedelja doneće sunčano i umereno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 18 do 23 stepena, u zavisnosti od mesta i nadmorske visine.

- U ranim jutarnjim satima temperature će se kretati između pet i šest stepeni, a lokalno je moguć i slab mraz, do minus jedan ili dva stepena, uglavnom u kotlinama i planinskim predelima - rekao je Todorović.

U višim predelima, iznad 1.200 do 1.300 metara nadmorske visine, postoji mogućnost i za sneg , uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za ovo doba godine uobičajena pojava.

S druge strane, u nižim krajevima mraz je malo verovatan zbog oblaka i vetra koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha.

"Omega blok" donosi arktički udar

Ovaj snažan sistem visokog pritiska blokira uobičajene zapadne struje koje donose topliji vazduh, pa umesto toga dolazi do prodora hladne arktičke mase duboko u Evropu.

Dok će zapadni delovi kontinenta, poput Španije i Francuske, ostati pod uticajem toplijeg vremena, Balkan i istočna Evropa biće na udaru naglog zahlađenja.

Najveći problem ne predstavlja samo pad temperature, već i potencijalne posledice po poljoprivredu .

Topli dani početkom aprila podstakli su rano cvetanje biljaka, pa bi nagli pad temperature mogao da izazove ozbiljnu štetu na voću i usevima.

Stabilizacija vremena i porast temperature očekuju se tek od 4. maja.

Kurir.rs/RHMZ