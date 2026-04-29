Miloš i Kristina Delić, mladi bračni par s blizancima iz Beograda, imao je samo 300 evra kada je odlučio da kupi seosko imanje. Poželeli su da imaju nešto svoje van grada, pronašli seosko imanje i obnovili ga. U selu Tulari uveliko rade na tome da postave bio baštu koja će ih hraniti tokom cele godine, a ujedno rade i na krčenju starog voćnjaka da bi na jesen zasadili nove voćke.

- 300 evra smo imali kada smo odlučili da kupimo imanje - rekla je Kristina Delić za Jutjub kanal "Povratak na selo" i objasnila da su zbog ubrzanog života u gradu, stresa, gužve i saobraćaja odlučili da nađu mir u zdravijoj sredini:

- Svaki put nam je prijao odlazak na selo, nekako vreme sporije teče. I eto, prošle godine smo polako krenuli da razmišljamo u tom nekom pravcu da bi voleli da imamo nešto svoje. S obzirom da naše babe i dede ne žive na selu, da su oni u gradu, onda smo se rešili da ipak malo pogledamo i oglase. Ovde imamo kumove i sa njima smo pričali možda da se nađe neko imanje ovde iza nas. I tako smo došli do ovde - objasnila je Kristina, dok je njen suprug dodao da u kraju ima još kuća i domaćinstva na prodaju do 25.000 evra.

Kristina Delić se bavi baštovanstvom Foto: Printscreen Youtube/Povratak na selo

- Čak i za manje. Sve zavisi u kakvom je stanju kuća, ako je ima, i da li ima infrastrukturu tipa vodu, struju, bilo šta. Tako da može da se nađe od 10. 000 pa naviše - poručuje Miloš.

Njegova supruga je kazala da je odmalena volela domaću hranu i da je poželela da ima svoju baštu jednog dana.

Proizvodnja biohrane

- Uvek smo voleli domaće da pojedemo, domaći paradajz, krastavac. Ali kako mi živimo u gradu, tamo je sve to nekako postalo bezukusno unazad već godinama, a jako nam je važno i da naša deca se zdravo hrane. I nisam ni sama znala da će to baštovanstvo toliko da mi se dopadne. Otkad smo kupili ovo imanje, smo rešili da postavimo našu biobaštu koja će biti organska, koja neće biti prskana. Sve što budemo koristili - preparate dohrane, zaštite, sve će biti maksimalno bio i organsko.

Kako je objasnila primenjuje novi način baštovanstva i to sadnja u senu.

Imanje Delića u selu Tulari Foto: Printscreen Youtube/Povratak na selo

- Perma modeli su u stvari gredice koje se sastoje od nekoliko slojeva. Ide kabasti sloj, seno, stajnjak, seno. I nije baš direktno da se sadi u seno, već se prave prosto tuneli u koje se stavlja zemlja i tu sadimo biljke. To jedan sistem gde se sve radi organski, gde nema okopavanja, gde vam dosta štedi vreme. I perma modeli su takvi sistemi da dosta dugo zadržavaju i vlagu, i na taj način nam i smanjuje vreme i zalivanja. Sbzirom da smo mi i vikend baštovani, da dolazimo ovde vikendom, nama ovaj način sadnje odgovara.

U selu porodica od raznih domaćinstava kupuju domaće mleko, sir, kajmak, jaja. Pošto se na njihovom imanju nalazi stara kuća sagrađena od cigle i blata nisu bezbedni tu da prespavaju kada dolaze te noće kod kumova, dok ih meštani rado dočekaju