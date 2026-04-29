Građani Srbiji uskoro će imati priliku da dobiju novi dizajn pasoša. Prema novim pravilima, korice pasoša više neće biti bordo, već burgundi crvene boje, dok će dizajn biti usklađen sa savremenim standardima zaštite dokumenata. Promene se odnose i na diplomatske, službene i pasoše građana, ali je važno naglasiti da važeći pasoši ostaju u upotrebi do isteka roka.

Izgled grba na prednjoj korici pasoša odgovaraće zvanično malom grbu Srbije, dok će natpisi "Pasoš" i "Republika Srbija" biti ispisani na srpskom i engleskom jeziku, a francuski naziv će se nalaziti unutar dokumenta.

Upravo je heraldičar Ljubodrag Grujić koji se bavi grbovima i zastavama, zaslužan za izgled srpskog grba, a koji je pre 16 godina sam dizajnirao za potrebe pasoša otkrio kako je sve nastalo.

- Grb i zastavu Srbije. I mogu da vam kažem, ne mogu da skinem osmeh s lica od juče i osećam se kao da sam pobedio na lotou, otprilike, Nešto što ste uradili za državu Srbiju. Ja sam između ostalog i heraldičar, bavim se grbovima i zastavama. Dakle, velika čast, veliko zadovoljstvo i velika odgovornost istorijska da se taj izgled heraldički sredi, da to zaista liči na srpsku heraldiku - istakao je Ljubodrag Grujić.

Kako ističe, prošli izgled grba bio je smišljen u Beču, u Austrougarskoj.

Dodaje da je do konačnog rezultata, izgleda srpskog grba kakav se danas svuda koristi, pa i na zastavi Republike Srbije, prošlo dosta neprospavanih noći.

- Za zastavu imam tu satisfakciju da je vidim svaki božiji dan kad se šeta gradom. Volim da idem peške i zaista se osećam na neki emotivan način kao da se šetam kroz svoje privatno vlasništvo. Srbija je moja zemlja, ja sam sve uradio za nju. Zaista, čekao sam 16 godina da vidim svoj grb - istakao je na kraju.

Sigurnosne mere na novom pasošu

Podsetimo, novi pasoši sadržaće i dodatne sigurnosne mere: "skriverteks" sigurnosni materijal od koga se izrađuju korice biće opremljen UV zaštitom. Stranice pasoša izrađivaće se od hartije zaštićene multitonskim vodenim znakom sa motivom Belog Anđela i elektrotajpom.

Među merama zaštite pasoša je i sigurnosna niti koja sadrži stilizovani krst sa četiri ocila i tekst "Republika Srbija" ispisan u tri boje, ćirilicom i latinicom.

Sigurnosna nit ima UV i IC zaštitu i pod ultraljubičastim svetlom fluorescira u plavoj i crvenoj boji.

Svaka strana novog pasoša sadržaće poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima, a u Službenom glasniku naveden je detaljni spisak svih štampanih mera zaštite.

Izmene su u Službenom glasniku objavljene u petak 24. aprila, a stupiće na snagu osam dana od objavljivanja.