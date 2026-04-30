Gužve ka Grčkoj za 1. maj: Kada se očekuju najveća zadržavanja na Evzoniju, Dojranu i Preševu?
Zbog prvomajskih praznika i produženog vikenda u Srbiji i Makedoniji, očekuju se pojačane gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj.
Najveći talas putnika mogao bi da krene već u četvrtak popodne i uveče, dok se posebno velika zadržavanja očekuju u petak ujutro.
Najopterećeniji prelaz najverovatnije će biti Bogorodica–Evzoni, ulaz u Grčku, ali veće gužve su moguće i na Dojranu, kao i na Preševu prilikom izlaska iz Srbije.
Za povratak iz Grčke najveća zadržavanja očekuju se u nedelju popodne i u večernjim satima, posebno na Evzoniju, izlaz iz Grčke, zatim na Dojranu, a moguća je i veća gužva na Preševu prilikom ulaska u Srbiju.
Kada se očekuju najveće gužve ka Grčkoj?
Prvi veći talas putnika očekuje se u četvrtak popodne i u večernjim satima, kada će mnogi krenuti odmah posle posla ili nakon završetka školskih i poslovnih obaveza.
Drugi, verovatno jači talas, očekuje se u petak ujutro. Upravo tada najviše putnika tradicionalno kreće ka Grčkoj za produženi vikend, pa su moguća duža zadržavanja, posebno na glavnom pravcu preko Preševa, Tabanovca, Bogorodice i Evzonija.
- četvrtak popodne i uveče – pojačan izlazak iz Srbije i kretanje ka Makedoniji
- petak ujutro – najveći pritisak na prelazima ka Grčkoj
- Bogorodica-Evzoni – očekuje se najviše vozila
- Dojran – moguće veće gužve kao alternativni pravac
- Preševo – moguća zadržavanja na izlazu iz Srbije
Putnicima savetujemo da ne čekaju poslednji trenutak za polazak, da prate stanje uživo i da, ako primete veliko zadržavanje na jednom prelazu, razmotre alternativu na vreme.
Bogorodica - Evzoni biće najosetljivija tačka
Prelaz Bogorodica-Evzoni je i dalje glavna tačka ulaska u Grčku za najveći broj putnika sa Balkana. Upravo zato se tokom praznika tu najčešće stvaraju najveća zadržavanja.
Posebno treba biti oprezan u petak ujutro, kada se može poklopiti veliki broj vozila iz Srbije, Makedonije i drugih zemalja regiona. Čak i ako zadržavanje u jednom trenutku deluje prihvatljivo, situacija na Evzoniju može brzo da se promeni.
Dojran kao alternativa, ali i tamo su moguće gužve
Dojran mnogi biraju kao alternativu kada se na Evzoniju napravi veliki zastoj. Međutim, tokom praznika treba računati na to da i Dojran može biti opterećen, naročito ako veliki broj putnika u isto vreme krene da izbegava Evzoni.
Zato nije dovoljno samo reći "idemo na Dojran". Najbolje je pratiti stanje uživo, uporediti zadržavanja i tek onda odlučiti kojim putem nastaviti.
Povratak iz Grčke: najveće gužve očekuju se u nedelju popodne i uveče
Za povratak se najveće gužve očekuju u nedelju popodne i u večernjim satima, kada će se veliki broj putnika vraćati iz Grčke posle prvomajskog produženog vikenda.
Najveći pritisak očekuje se na Evzoniju, izlaz iz Grčke, zatim na Dojranu, a moguće su i veće gužve na Preševu prilikom ulaska u Srbiju.
- nedelja popodne - početak većeg povratnog talasa
- nedelja uveče - moguća najduža zadržavanja
- Evzoni, izlaz iz Grčke - najkritičnija tačka za povratak
- Dojran moguća opterećenja kao alternativa
- Preševo - moguć veći pritisak na ulazu u Srbiju
Putnicima koji mogu da biraju vreme povratka savetujemo da ne kreću svi u istom talasu. Nekada sat-dva razlike mogu značiti mnogo manje čekanja.
Zaključak
Za prvomajske praznike očekuje se pojačan saobraćaj ka Grčkoj, posebno u četvrtak popodne, četvrtak uveče i petak ujutro. Najveći pritisak bi mogao da bude na prelazu Bogorodica-Evzoni, ali gužve su moguće i na Dojranu i Preševu.
Za povratak treba računati na veća zadržavanja u nedelju popodne i uveče, posebno na Evzoniju, izlaz iz Grčke, kao i na Dojranu i Preševu pri ulasku u Srbiju.
Kurir/ Put do Grčke