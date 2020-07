BLOG KAO IZVOR ZARADE: Četiri načina da počnete da zarađujete više od svog bloga

Mnogi mladi ljudi se danas odlučuju da preuzmu odgovornost i sami kreiraju svoj posao. Neki od njih se danas opredeljuju se za vođenje bloga kao način zarađivanja.

Da biste započeli blogersku karijeru, ulaganja skoro nisu potrebna. Za početak vam je potrebna snažna volja, iskustvo u kreiranju sadržaja i dobra tema.

foto: Promo

Pisanje tekstova za blog je posao u kome se uživa, jer se uvek primarno bavite onom temom koja je vama zanimljiva i koja vas zanima. Zato, uz nekoliko jednostavnih trikova koje ćemo vam ovom prilikom otkriti, možete uvećati svoje prihode od vođenja bloga brže nego što mislite.

Izaberite dobru platformu

Neke platforme će vam ponuditi već gotove šablone koje možete koristiti, a neke ćete morati sami da kodirate, tako da vaš izbor zavisi od mnogo faktora.

Iako će najveći broj blogera preporučiti WordPress kao idealnu platformu za blogovanje, ovo nije jedino rešenje. Postoji mnogo različitih opcija. Neke, poput WordPressa, podrazumevaju da poznajete barem osnove programiranja i nude vam opciju da modifikujete dizajnerske šablone prema vašim potrebama. Sa druge strane, programiranje nije neophodno. Platforme kakav je Medium nude vam šansu da pišete za već postojeći blog. Sve zavisi od stepena autonomije i kontrole koji želite da imate.

foto: Promo

Izaberite dobar šablon

Ukoliko počnete da tražite šablon za vaš blog, pretražujte termine kao što su „template” ili „theme”.

Imajte u vidu da posetioci sajta u prvih nekoliko sekundi donose instant odluku da li će se zadržati i nastaviti čitanje ili će od toga odustati. To znači da, sem što ćete ponuditi kvalitetan sadržaj, morate da ih zadržite i dobrim dizajnom. On mora biti dovoljno intuitivan da se posetilac lako snađe i uspe da pronađe ono što traži. Zato, ne komplikujte.

Budite konzistentni

Na Twitteru, da biste postigli konzistentnost i održali prisustvo, neophodno je da objavljujete desetak kratkih tekstova dnevno. Kada je blogovanje u pitanju, situacija je nešto lakša. Međutim, za svaki tekst će vam biti potrebno nešto više vremena, pa samim tim morate unapred planirati kalendar sadržaja.

Doslednost u objavljivanju tekstova na blogu se odslikava u tome što ćete odrediti tačno vreme i dan kada objavljujete tekstove. Ako je to jedan nedeljno, neka bude uvek u određeno vreme. Tako će ljudi znati tačno kada da očekuju vašu novu objavu.

Naučite SEO tehnike

Optimizacija sadržaja sajta za internet pretraživače (SEO) je danas prioritet kada je reč o pisanju tekstova za web sajtove. Ukoliko vaš SEO nije dobar, web stranica će biti vrlo loše rangirana na Googlu. A ako se to desi, i broj poseta će biti mali.

Zato za svaki tekst uradite detaljno istraživanje ključnih reči kako biste došli do pravih. One vam mogu pomoći da povećate broj ljudi koji će doći do vas, pročitati šta ste napisali i to podeliti sa svojom bazom pratilaca.

foto: Promo

Naučite kako

Promocija sadržaja predstavlja nauku za sebe. Neophodno je dobro se upoznati sa svim načinima oglašavanja kako biste osigurali veći broj posetilaca koji će imati korist od vaših objava. Ove veštine ne možete naučiti na kratkim kursevima od nekoliko meseci. Posvetite barem jednu godinu profesionalnom usavršavanju uz korišćenje resursa i znanja profesionalaca iz struke.

Upišite obuku za internet marketing i naučite kako da unapredite svoje sadržaje tako da počnete ozbiljno da zarađujete od njih.

Foto: Promo

Kurir