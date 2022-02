KAKO SE BRENDIRA PROFIL NA INSTAGRAMU? Pratite ovih 6 saveta koji vode do uspeha

Verovatno ste primetili da pojedini brendovi imaju toliko izražen stil komunikacije da biste njihove objave prepoznali bilo gde, čak i kada ne vidite logotip, niti se udubljujete u sadržaj. Razlog ovog efekta je kvalitetno urađeno brendiranje koje je produkt pridržavanja niza pravila.

foto: Tim Edukacija

Najčešće ćete primene tih pravila videti na društvenim mrežama, jer su tamo brendovi najuočljiviji. Da biste i sami postigli taj efekat na svom profilu na Instagramu, morate poznavati proces brendiranja na Instagramu. U tome vam može pomoći sledećih nekoliko saveta.

Optimizujte osnove

Pre nego što pređete na osmišljavanje brendiranja za konkretne objave, počnite od osnova ovog zanata. Pre svega, neophodno je da svi elementi koji čine vašu stranicu budu dobro optimizovani, kako bi korisnici mogli što jednostavnije da vas pronađu.

foto: Tim Edukacija

Zato počnite od profilne slike. Nju bi, po pravilu, trebalo da zauzme logo. Zatim se posvetite svom opisu, jer su u pitanju prvi elementi koje će posetioci videti kada uđu na stranicu.

Izaberite temu

Vaš brend ima određenu poruku koju želi da pošalje. Kada mislite o njoj, razmislite i o utisku koji želite da ostavite na Instagramu. Definišite teme kojima ćete se baviti na ovom kanalu, koje će vašu poruku prenositi nedvosmisleno. To ćete postići ako se potrudite da svaka tema bude u skladu sa vrednostima brenda kojima će svaka objava koju postavite odisati.

Postavite ciljeve

Vaši napori moraju imati određenu svrhu i moraju voditi ka cilju koji će se ostvariti. U marketingu stručnjaci najčešće prate takozvane KPI-jeve, odnosno indikatore koji pokazuju da li su njihove aktivnosti uspešne. Svaki cilj mora biti merljiv i vremenski određen.

foto: Tim Edukacija

Pratite i analizirajte sve inicijative i objave i znaćete da li vaše brendiranje daje željene rezultate i šta bi trebalo unaprediti, sve dok ne stignete do savršenog brendiranja.

Budite aktuelni

Brendiranje ne podrazumeva samo boje i vizuelni stil objava koje ćete kreirati, već mnogo više od toga. Ideje za objave morate smišljati u hodu i vezivati se za prilike koje su aktuelne i bliske ljudima. Tako bi, primera radi, u doba pandemije bio potpuni promašaj da pišete o preporučenim turističkim destinacijama, ali bi pomoglo kada biste podelili savete za bolji rad od kuće. Kako biste reagovali u skladu sa zbivanjima, pratite redovno sve aktuelnosti i informišite se pravovremeno o promenama u svetu.

foto: Tim Edukacija

Razmislite i o tekstu

Iako je Instagram vizuelna platforma, postoje primeri pisaca koji su uspeli da steknu popularnost deleći odlomke iz svojih knjiga. To znači da za autore sa dobrim idejama za priče i objašnjenja postoji veliki prostor. Iskoristite prostor koji vam nudi Instagram da sa svetom podelite svoje zanimljive ideje. Da biste u ovome postigli rezultate, istražite koncept taraba, to jest haštagova (hashtags) i koristite ih tako da privučete one kojima bi vaša tema bila zanimljiva.

foto: Tim Edukacija

Naučite kako da upravljate nalozima

Instagram je samo jedan od kanala koji ćete koristiti za svoju strategiju sadržaja i komunikacije. Kako biste dobili uvid u to koji kanal za šta možete koristiti i koji će vam doneti najviše vrednosti, neophodno je da ovladate i svim ostalim platformama. Ne gubite vreme na kratkim kursevima koji ne mogu da obuhvate sve segmente promocije, već pronađite obuku koja će vam dati sveobuhvatne osnove dizajna, pisanja i kreiranja kampanja.

Tim Edukacija