STRUČNJAK KOGA TRAŽI CELA IT INDUSTRIJA: Evo šta je posao Scrum Product Ownera i kako doći do njega

Iza svakog kvalitetnog digitalnog proizvoda stoji tim stručnjaka. Među njima je i menadžer projekta, koji upravlja razvojem, razgovara sa klijentima i korisnicima, ali i sa inženjerima koji rade na realizaciji.

Metodologije vođenja projekata i upravljanja proizvodnim timom su brojne, ali jedna od najpopularnijih koja daje najbolje rezultate jeste agilna metodologija, iz koje se kao pozicija rodio i takozvani scrum product owner.

Reč je o poziciji koja ima za cilj da poveže razvojni tim i korisnika, ali i da preuzme na sebe odgovornost za izvršenje zadataka tima. Pročitajte u nastavku detaljnije šta je posao osobe koja se nalazi na toj poziciji i otkrijte da li je u pitanju karijera za vas.

Šta je Scrum Product Owner

Važno je posmatrati poziciju scrum product owner kao trodimenzionalnu ulogu koja donosi vrednost celoj kompaniji. Pre svega, reč je o lideru koji usmerava ljude i koristeći se principima agilne metodologije pomaže im da ostvare svoje ciljeve i završe zadatke koji su unapred dogovoreni i raspoređeni.

Uz to, on je takođe i predstavnik korisnika samog proizvoda koji se brine o tome da svaka funkcionalnost bude formirana i kreirana tako da odgovori na potrebe klijenata i njihove zahteve.

I konačno, treća dimenzija njegove uloge je da se postara da proizvod bude kvalitetan i u skladu sa potrebama biznisa. To znači da se ni u jednom trenutku neće zanemariti cilj koji je zacrtan u timu, već će se samo put do njega usklađivati sa očekivanjima klijenata.

Koje osobine ima kvalitetan scrum product owner?

Pre svega, osoba na opisanoj poziciji mora biti vizionar. To podrazumeva visok stepen kreativnosti, uz razumevanje ciljne grupe. Kako bi se osmislio što bolji pristup i proizvelo što više ideja za unapređenje proizvoda, ovaj menadžer mora imati jasnu sliku o tome kako proizvod može unaprediti biznis, kao i plan koji će tim sa kojim sarađuje pratiti.

Uz to, kako bi razumeo sva ograničenja, ali i mogućnosti koje postoje, ovaj profesionalac mora biti ekspert za tržište o kome je reč. Dok je ponekad zakon prepreka u ostvarivanju nekih ideja, neretko je u pitanju puko neznanje, pa je zato ekspertiza, odnosno domensko znanje i poznavanje konkretne oblasti od ključnog značaja za kreiranje kvalitetnog proizvoda.

Koje odgovornosti ima scrum product owner?

Definisanje plana

Jedna od prvih odgovornosti zaposlenih na ovoj poziciji jeste da kreira jasan plan, takozvani roadmap, koji će biti razumljiv kako timu, tako i menadžmentu koji će ga potom i odobritii. U okviru tog dokumenta biće naznačeno ko je odgovoran za koji deo projekta, koliko vremena je planirano da se utroši po segmentima i koji su očekivani rokovi.

Praćenje zaostalih zadataka

Razvoj proizvoda nosi izazove, ali se prilikom njihovog rešavanja dolazi do brojnih ideja za unapređenje proizvoda. One nisu prioritet, niti su u skladu sa prvobitnim planom. Međutim, scrum product owner može biti odgovoran za to da ove još neprimenjene ideje primeni tako da se ne izgube, tako što će promeniti prioritete u skladu sa novim saznanjima.

Istraživanje tržišta

Da bi mogla da upravlja razvojnim timom, ali i da donosi odluke koje će usmeriti proizvod na najbolji način, osoba koja se nalazi na toj poziciji mora izuzetno dobro poznavati tržište u svakom trenutku i pratiti sve promene koje se dešavaju. To uključuje i ciljnu grupu, ali i konkurenciju koja se bori za njihovu pažnju.

Iako su agilne metodologije nešto što je relativno novo i najčešće se primenjuje u IT industriji, one proizlaze iz projektnog menadžmenta i klasičnih metoda upravljanja projektima. Da biste postali dobri u ovoj vrsti menadžmenta i osposobili se da motivišete tim da razvojne ideje iznese od početka do kraja, neophodno vam je znanje, ali i veštine, kako tehničke, tako i upravljačke i komunikacione. Ukoliko vidite sebe na ovoj traženoj poziciji, upišite obuku za projektni menadžment i napravite korak ka karijeri kakvu ste oduvek želeli.

