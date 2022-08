ITHS PROJEKTNI CENTAR: mesto gde srednjoškolci dolaze do vrednih IT veština

Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS poznata je po tome što svojim učenicima obezbeđuje mnogo prilika da stečeno znanje primene u praksi, a jedna od njih jeste i rad u jedinstvenom IT projektnom centru.

Projektni centar ITHS-a mesto je gde se učenici, već tokom školovanja, susreću sa pravim klijentima, rade na realnim zadacima i sa kompanijama koje će zaista usvojiti krajnji produkt, a organizovan je ekskluzivno za učenike ITHS-a koji su zainteresovani da što ranije uđu u poslovni svet i steknu neprocenjivo profesionalno iskustvo i vredne IT veštine.

Kako funkcioniše Projektni centar ITHS-a?

Projektni centar ITHS-a nastao je kao rezultat dobrog rada i pozitivnog iskustva Projektnog centra ITS-a, čiji je cilj da omogući učenicima da saznaju kako je raditi i sarađivati sa drugima u poslovnom svetu, da provere koliko se dobro snalaze u radu u timu i koje im veštine zapravo idu bolje od drugih.

Klijenti su razne firme, udruženja i ustanove različitih zanimanja i delatnosti koji žele da svoje poslovanje unaprede i podignu na viši nivo. Učenici ITHS-a u Projektnom centru podeljeni su u timove koji se formiraju u septembru, kad i počinje rad na novim projektima. Svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak, realne rokove i dogovore oko toga kako svaki projekat treba realizovati. Učenici su u kontaktu sa klijentom, sa kojim imaju brifinge i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja.

Učenje kroz zanimljive i realne projekte

Članovi Projektnog centra ITHS-a bave se izradom različitih IT rešenja za klijente i korisnike, a do sada su radili na mnogim vrlo zanimljivim realnim projektima.

Prethodne generacije učenika napravile su brojne projekte poput drona koji meri kvalitet vazduha posebnim senzorima i projekta „Zuki”, koji podrazumeva kreiranje pametnih solarnih panela, koji daju 35% više energije. Učenici su zajedno sa studentima ITS-a kreirali i sajt Društva matematičara Srbije – to je bio čitav proces od same ideje do realizacije celog sajta. Pored toga, napravili su aplikaciju koja pomaže deci sa posebnim potrebama da se lakše izražavaju, kao i da lakše uče i komuniciraju. Takođe, ona pomaže u socijalizaciji dece sa autizmom. Time su, pored znanja, pokazali i svoje zalaganje kada je u pitanju pomoć drugima.

Pritom su ovi mladi IT stručnjaci koristili neke od najsavremenijih tehnologija kao što su C#, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React, MongoDB, ASP.NET MVC, GitHub, Moq Framework, Scrum – agilna metoda razvoja softvera…

ITHS ljubav prema računarima pretvara u isplativu profesiju

Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS jedna je od prvih koje su školski program prilagodile navikama novih generacija i tako je našla način da ljubav i talenat za rad na računarima kod dece pretvori u praktičnu veštinu, neophodnu za svaku profesiju budućnosti.

U nastavi u ITHS-u tradicionalna tabla zamenjena je interaktivnom tablom, koristi se elektronski dnevnik, svaki učenik ima svoj laptop tokom nastave, koristi obrazovne aplikacije, nadopunjuje stečeno znanje online kursevima, koristi online biblioteku.

Učenje u ITHS-u mnogo je efikasnije zahvaljujući upotrebi savremenih tehnologija. Učenici Srednje škole za informacione tehnologije prvi u Srbiji imaju na raspolaganju e-learning platformu za učenje, na kojoj im je 24 sata dostupan sav materijal sa nastave. Mogu da pogledaju prezentacije, imaju uvid u domaće zadatke koje treba da urade, znaju raspored časova, kabineta, koliko su prisutni na nastavi, koje ocene imaju – dakle, sve što je neophodno za odgovornost i uspeh jednog učenika.

Upis prave škole najbolja investicija u budućnost

Većini je poznato da su IT zanimanja jedna od najplaćenijih svuda na planeti, pa i kod nas, a IT veštine su postale nezaobilazan faktor i u mnogim drugim oblastima, tako da danas gotovo da ne postoji posao koji ne uključuje osnovna znanja iz IT-ja.

Nastavni plan i program u ITHS-u bogat je stručnim predmetima iz oblasti informacionih tehnologija, a učenici biraju jedan od šest profila: Elektrotehničar informacionih tehnologija, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Administrator mreža, Tehničar mehatronike i Elektrotehničar telekomunikacija. To su veštine za novo doba koje učenicima pružaju odlične mogućnosti za nastavak školovanja, ali i lako zaposlenje odmah posle završene škole.

Usled velikog interesovanja maturanata, Srednja škola za IT – ITHS otvorila je novo IT odeljenje! Upis traje samo do 1. septembra

I ove godine Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS u Beogradu je među najtraženijim IT školama u regionu. Roditelji i učenici su prepoznali ITHS kao pravi izbor za kvalitetno obrazovanje budućih IT lidera, pa je zbog velikog interesovanja otvoreno novo IT odeljenje.

Prijave po povlašćenim uslovima traju samo do 1. septembra, a preostala slobodna mesta rasporediće se prema redosledu pristizanja prijava.

Ako svom detetu želite da obezbedite mesto u najmodernijoj IT srednjoj školi u Srbiji, prijavite se na vreme preko sajta iths.edu.rs.

